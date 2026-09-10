Fiscal Orellana confirma formalización de Fodich y otros seis detenidos por secuestros extorsivos

El fiscal jefe Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, confirmó que el exfiscal Vinko Fodich será formalizado este viernes en la investigación por una presunta organización vinculada a secuestros extorsivos, junto a otros seis detenidos, entre ellos tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Orellana adelantó que la Fiscalía imputará delitos de “secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos funcionarios vinculados”, aunque evitó detallar por ahora qué participación atribuye el Ministerio Público a cada uno de los involucrados.

“No voy a poder referirme en la profundidad que usted pretende, porque efectivamente hay una audiencia fijada de formalización de investigación para el día de mañana. Y ese es el momento en que vamos a señalar con precisión la participación de las distintas personas”, explicó.

Los siete involucrados fueron detenidos durante la jornada del miércoles y su detención fue ampliada hasta este viernes, cuando la Fiscalía expondrá ante el tribunal los hechos que atribuye a cada imputado.

“Fueron detenidas el día de ayer, la detención fue ampliada hasta el día de mañana en virtud de las disposiciones legales que así lo permiten”, señaló Orellana.

La investigación se originó al interior de la propia PDI, después de que Asuntos Internos detectara antecedentes sobre la eventual participación de funcionarios de la institución en una banda relacionada con secuestros extorsivos.

Posteriormente se incorporó a las pesquisas la Fiscalía Supraterritorial, investigación que terminó con siete personas detenidas. Además de Fodich y los tres funcionarios activos de la policía civil, entre los imputados figura un primo de Franco Parisi.

Respecto del exfiscal, Orellana se limitó a confirmar su situación procesal y reiteró que los antecedentes específicos serán conocidos durante la audiencia.

“Yo solo puedo confirmar que el abogado Fodich sí está detenido, va a ser formalizado el día de mañana”, afirmó.

El persecutor explicó que la reserva no responde únicamente a la proximidad de la formalización, sino también a que todavía existen diligencias investigativas en desarrollo.

“El resto de los detalles no los podemos entregar hasta mañana, primero, porque mañana es la formalización; segundo, porque se encuentran una serie de diligencias en curso que están siendo desarrolladas por la Policía de Investigaciones con todo éxito”, señaló.

Fodich ya se encontraba bajo investigación en otra causa relacionada con un eventual lavado de activos y nexos con ciudadanos chinos. Sin embargo, será en la audiencia de este viernes cuando la Fiscalía Supraterritorial precise los hechos y la participación que le atribuye en la nueva investigación por secuestros extorsivos.