Tirón de orejas no frenó a Judd: embajador de EEUU ahora opina sobre seguridad pública en Chile

La polémica por sus dichos sobre el estallido social todavía no se cerraba cuando Brandon Judd abrió un nuevo frente. En entrevista con El Mercurio, el embajador de Estados Unidos aseguró que Chile es actualmente vulnerable al avance del crimen organizado transnacional.

Consultado directamente sobre esa amenaza, respondió: “En este momento, absolutamente”. Judd aclaró que no se trataba de cuestionar a Carabineros ni a la PDI, sino de advertir que las bandas criminales buscarán nuevos territorios a medida que encuentren mayores obstáculos en otros países de la región.

Las declaraciones llegaron un día después de su cita con el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien lo convocó por sus afirmaciones sobre el 18-O. Judd había respaldado la tesis de que sectores de izquierda estuvieron detrás de hechos de violencia durante el estallido, aunque posteriormente reconoció que Estados Unidos no realizó una investigación propia en Chile y que sus conclusiones se apoyaban en fuentes locales.

En esa reunión, Pérez Mackenna pidió cualquier antecedente disponible para remitirlo a la Fiscalía y recordó que los embajadores no deben opinar sobre asuntos de política interna, una advertencia que, según Cancillería, ya había sido transmitida anteriormente.

Pero Judd no dio señales de bajar el perfil. Además de promover una mayor cooperación con Washington en seguridad, aseguró que seguirá respondiendo públicamente cuando estime que autoridades chilenas realizan declaraciones “incendiarias”: “Lo seguiré haciendo en el futuro. Eso no va a cambiar”.

La Moneda optó por no escalar el conflicto. El biministro Claudio Alvarado descartó una nota de protesta, aunque sostuvo que corresponde al propio Judd explicar “lo que dice un día y lo que dice el día siguiente”. El episodio vuelve a tensionar a Cancillería con un embajador que, pese a las advertencias, mantiene intacto su estilo de intervención pública.