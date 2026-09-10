Senado rechazó intento del Gobierno de usar únicamente sustantivos masculinos

La Sala del Senado despachó a su segundo trámite constitucional el proyecto que busca modernizar el sistema de incentivos de Carabineros. Sin embargo, a pesar de tener amplio apoyo, la indicación promovida por el Ejecutivo que pretendía suprimir el lenguaje incluso para solo usar sustantivos masculinos fue criticada y rechazada por las senadoras y senadores.

La propuesta generó polémica, ya que intentó quitar las alusiones a “ministros y ministras” y “subsecretarios y subsecretarias”, pasando a un lenguaje enteramente masculino. Tanto la oposición como parte de la bancada oficialista criticaron los fines de la indicación y recordaron la presencia de mujeres en cargos de liderazgo dentro de la institucionalidad.

“¿Tiene alguna relación con masculinizar a Carabineros? De ser el caso, sería un error, ya que en la Región del Maule, por ejemplo, la jefa es una generala. Es más: nos acompaña la subsecretaria de Seguridad, a quien, de aprobarse esto, se le empezará a decir subsecretario”, comentó la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

Asimismo, la senadora del Partido Socialista, Claudia Pascual, se sumó a las críticas hacia esta arista del proyecto indicando que “el lenguaje inclusivo no hace daño a nada ni nadie, y además, hace mucho tiempo que se hacen así las leyes para los servicios y ministerios”.

La iniciativa tampoco contó con el respaldo de toda la bancada oficialista, pues las senadoras de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez y María José Gatica, sumadas al senador Iván Moreira (UDI) votaron en contra. La indicación fue desestimada mientras el proyecto continúa su avance legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Recordemos que fue durante la administración del expresidente Gabriel Boric que se promovió el uso del lenguaje inclusivo en distintos organismos públicos, especialmente en el ámbito educativo. Los parlamentarios del oficialismo de la administración actual de Gobierno critican estas medidas, pues a su juicio constituyen una imposición ideológica que buscó instalar determinadas concepciones sobre identidad y género dentro de los espacios de formación.