Carlos Basso: en Colonia Dignidad se cremó gente con fósforo químico y hoy funciona como Spa

Este 11 de septiembre se rompió una tradición que se llevaba desde el retorno a la democracia: por primera vez el gobierno de turno no realizó una ceremonia oficial para conmemorar la fecha, actitud respecto de la memoria histórica que se perpetuó también en el mandato de Sebastián Piñera, primer presidente de derecha tras 1990. La agenda de La Moneda, sin embargo, no presentó mayores cambios. El propio Presidente José Antonio Kast optó por continuar la suya en la Región de Los Ríos, con su foco principal en crecimiento económico.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso, quien en el giro de praxis del Ministerio de Justicia (específicamente, del Programa de Derechos Humanos) la ruptura del Gobierno respecto de lo que se apreciaba como política de Estado. En particular, a propósito de las reiteradas veces en que el Gobierno ha decidido no alegar en contra de condenados por violaciones a los DD. HH.

“La tendencia que hemos visto este año es que en casi todos estos casos el Programa de Derechos Humanos ha hecho un abandono fáctico de estas causas, siendo que fue creado para proveer una defensa a las víctimas de violación de los derechos humanos. De esto fue acusado el Gobierno actual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: en definitiva, que están dejando abandonadas a estas víctimas”, recordó Basso.

El periodista de investigación subrayó que el Programa de Derechos Humanos, “que fue muy eficiente, fue muy importante en su momento” debido a que concentró a los abogados dedicados a causas de este tipo, este año despidió a todas las abogadas a cargo de la unidad. “Y además de que cambian a estas abogadas, cambian también de política y dejan, en muchos casos ―no en todos―, justamente de hacerse presentes en las cortes de apelaciones y en definitiva dejan abandonados estos procedimientos”.

Otro antecedente descansa en el freno puesto por la administración Kast a la expropiación de Colonia Dignidad, sitio de tortura y extermino durante la dictadura militar y del cual Basso relató una ocasión en específico en donde un número indeterminado de cuerpos fueron cremados con fósforo químico, solo para que las osamentas restantes fueran vertidas a diferentes cauces de agua.

“Ese sitio hoy día es un sitio donde se hacen desfiles de bodas, es un sitio donde tú vas a pasar un fin de semana en un spa. Y eso, evidentemente, a mí me parece muy siniestro, muy macabro. Pero además se toma una decisión en la administración pasada, en el sentido de que eso no puede seguir sucediendo, y que eso tiene que ser un sitio de memoria (…) Bueno, la administración del presidente Kast, a través de su ministro Poduje, anunció que esa expropiación quedaba sin efecto“, añadió.

“Hubo todo un trabajo de lobby que hizo, nosotros nos lo contamos en su momento, que hizo Colonia Dignidad ―lo que queda de Colonia Dignidad hoy día― para evitar esto, y finalmente ese trabajo de lobby, no sé si por azar o no, pero terminó funcionando, y hoy día ese sitio sigue funcionando bajo esas mismas condiciones”, sentenció.