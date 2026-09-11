Exfiscal Fodich habría trasladado a mujer a falso cuartel PDI para exigir $300 millones

Nuevas imágenes reveladas durante las últimas horas muestran al exfiscal Vinko Fodich trasladando a Mingxia Fu, pareja de Yongjie Chen —conocido como “Michael” y sindicado como una de las principales líderes del clan Chen—, hasta un inmueble de calle José Miguel Carrera, en el centro de Santiago, donde posteriormente habría sido retenida bajo un supuesto procedimiento policial y posteriormente extorsionada.

Junto a tres oficiales activos de la PDI y otro imputado, el expersecutor fue detenido este miércoles en una investigación por secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la ley orgánica de Investigaciones.

🔴 EXCLUSIVO MEGA INVESTIGA Esta noche develaremos las imágenes del momento preciso en que el exfiscal Vinko Fodich traslada a una ciudadana china -pareja de un líder del clan Chen- hasta un falso cuartel policial. Luego fue secuestrada. Todos los detalles hoy en @meganoticiascl pic.twitter.com/pvdnruFBI1 — Leslie Ayala (@lesliona) September 10, 2026

Según los antecedentes expuestos por Mega Noticias, Fodich habría contactado previamente a Fu para informarle que su hermano había sido detenido por la PDI. Luego pasó a buscarla y la condujo hasta el inmueble, que aparentaba ser una dependencia policial. Antes de ingresar, le habría mostrado un carro policial estacionado en las inmediaciones, con la baliza encendida. Sin embargo, el recinto correspondía al subterráneo de un edificio residencial y no funcionaba allí ningún cuartel policial.

El lugar había sido acondicionado para reforzar la apariencia de un operativo oficial, con computadores, carpetas, emblemas institucionales, una pizarra con fotografías de personas vinculadas al clan Chen, referencias al FBI y un cuadro de Donald Trump que posteriormente fue incautado. Uno de los participantes incluso habría utilizado prendas de la agencia estadounidense y simulado ser uno de sus agentes.

La investigación sitúa el inicio del caso en el problema bancario de Mingkai Fu —hermano de Mingxia Fu—, quien buscaba recuperar dinero retenido en una cuenta. Fodich lo habría puesto en contacto con José Ignacio Pinto, quien el 5 de agosto le informó que el problema estaba solucionado y lo citó para entregarle un supuesto vale vista. Al día siguiente, cuando llegó al lugar acordado, hombres que aparentaban ser policías lo habrían esposado y trasladado hasta el falso cuartel, mientras Pinto también habría fingido ser detenido.

Dentro del recinto, los sujetos habrían exigido inicialmente $300 millones para solucionar la situación judicial de los hermanos y beneficiar también a Yongjie Chen. Ante la imposibilidad de reunir esa suma, las víctimas consiguieron $30 millones en efectivo: Mingxia obtuvo $20 millones prestados por una amiga y posteriormente retiró otros $10 millones desde su departamento. El dinero fue llevado nuevamente al inmueble y entregado a los participantes, tras lo cual los hermanos recuperaron su libertad durante la tarde del 6 de agosto.

La presión, sin embargo, habría continuado después de la liberación. Según los antecedentes de la investigación, Fodich habría mantenido comunicaciones con las víctimas y actuado como intermediario respecto del dinero restante, señalando que la PDI continuaba cobrando. En uno de los mensajes habría escrito: “Acá PDI me sigue llamando por el dinero que falta. Los 70. Me decían que tu hermana los había juntado ya”. En otra conversación agregó: “PDI está cobrando lo que dicen ellos que falta y tu hermana les dijo que sí tenía el dinero. ¿Cuándo crees pueden tenerlo? Para yo hablar bien con ellos”.

El montaje comenzó a quedar al descubierto cuando Mingkai acudió, dos días después, a un cuartel real de la PDI para consultar si existía una dependencia policial en la dirección donde había permanecido retenido. La respuesta fue negativa y las diligencias permitieron establecer que el inmueble era residencial y que los hermanos no tenían órdenes de detención.

La investigación derivó en la identificación de tres funcionarios activos de la Bicrim La Pintana y otros participantes, entre ellos Luis Moraga Parisi, quien no pertenecía a la PDI, pero habría utilizado una placa y presentado como detective. Los siete imputados, incluido Fodich, serán formalizados por delitos de secuestro extorsivo, extorsión y otros ilícitos.