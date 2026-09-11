Gemines: Chile entró a un “proceso recesivo” y advierte que la tasa podría volver a subir este año

El Informe Gemines N° 552 (septiembre de 2026) presenta un diagnóstico crítico y poco alentador de la situación económica en Chile: basado en antecedentes internos y externos, proyecta un crecimiento cercano a 0,5% para 2026, sitúa al empleo como el principal problema económico y cuestiona la estrategia seguida por el Gobierno para impulsar la actividad. El documento sostiene que la debilidad del peso y una inflación que podría cerrar el año en torno a 4,5 % dejan al Banco Central con escaso margen para estimular la economía e, incluso, abren la posibilidad de un alza de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en diciembre.

La consultora sostiene que el país atraviesa un “proceso recesivo”, después de registrar Imacec negativos en seis de los últimos siete meses, y proyecta que el Producto Interno Bruto crecerá apenas alrededor de 0,5% este año. Al mismo tiempo, identifica al mercado laboral como el principal foco de preocupación y advierte que la persistencia de la inflación limita las herramientas disponibles para apuntalar la actividad.

“Las buenas expectativas con que iniciamos el año se han visto seriamente frustradas”, señala el informe. En febrero, recuerda, las expectativas de mercado apuntaban a un crecimiento de 2,6% para 2026, mientras en septiembre habían descendido a 0,7%.

Para la consultora, detrás del deterioro confluyen la menor producción de cobre, las cifras del sector silvoagropecuario, el incremento del precio de los combustibles, la debilidad de la inversión y el consumo y, especialmente, el deterioro del empleo. En tanto y por el lado de la demanda, “la combinación del impacto negativo del precio de los combustibles sobre el ingreso de la economía y un consiguiente deterioro de expectativas de empresas y personas (deterioro exacerbado por un discurso muy catastrofista por parte del gobierno), explican un mal desempeño de la inversión y el consumo“.

Contrastando el débil crecimiento proyectado para 2026, para el próximo año, en cambio, anticipa una expansión superior a 3%, apoyada en una base de comparación más favorable, una eventual recuperación de la inversión y medidas que permitan reactivar el empleo.

Críticas al manejo de las expectativas

El informe reserva parte de sus cuestionamientos para la estrategia económica del Gobierno. Gemines considera que La Moneda optó por poner el énfasis inicial en reformas estructurales cuyos efectos tardarían en llegar, cuando la actividad requería medidas capaces de producir resultados en plazos más breves.

“El gobierno, y al parecer principalmente el ministro de Hacienda, han cometido un error político estratégico”, señala el documento. Según su análisis, el anuncio de reformas destinadas a mejorar las condiciones de inversión, pero sometidas a una tramitación prolongada, habría llevado a empresas a postergar decisiones mientras esperaban conocer su contenido definitivo.

A ello agrega otro factor: el discurso con que el Ejecutivo presentó la situación de las cuentas públicas. Gemines sostiene que se “exacerbó la sensación de crisis heredada en materia fiscal”, lo que habría contribuido a deteriorar las expectativas tanto de empresas como de hogares. Al combinarse con el encarecimiento del petróleo y una crisis laboral que venía desde antes, el resultado fue, según la consultora, un “virtual estancamiento de la actividad”, hasta llegar a una situación de “recesión técnica”.

La crítica no significa que Gemines descarte las reformas promovidas por el Ejecutivo. Por el contrario, considera que cambios en el mercado de capitales, la legislación laboral y la modernización del Estado pueden favorecer el crecimiento de largo plazo. El problema, sostiene, es el momento en que producen sus efectos.

El empleo, en el centro del problema

La situación laboral ocupa un lugar central en el diagnóstico: Gemines estima que la crisis del empleo se extiende por al menos cinco años y destaca que, tras superar la etapa más crítica de la pandemia, la tasa de desempleo medida como promedio móvil de doce meses no volvió a bajar del 8%.

La lectura de la consultora es que Chile necesitaba un mercado laboral capaz de adaptarse a un escenario de bajo crecimiento y cambios tecnológicos, pero avanzó en dirección contraria, “rigidizándolo y encareciéndolo”.

De cara a la reforma laboral que prepara el Gobierno, Gemines respalda algunas de las medidas que se han conocido, entre ellas una indemnización a todo evento, mayor flexibilidad en el cumplimiento de la jornada, incentivos al empleo juvenil y contratos temporales más flexibles. Además, propone introducir criterios objetivos para los reajustes del salario mínimo, incorporando variables como desempleo, crecimiento y productividad.

Un Banco Central “acorralado”

La otra dificultad que identifica es que la desaceleración ocurre mientras la inflación continúa por encima de la meta del Banco Central. El IPC de agosto aumentó 0,6%, llevando la inflación anual desde 3,5% hasta 4,1%. Gemines estima que podría terminar diciembre cerca de 4,5%, frente a una meta de 3%, lo que deja al ente emisor “acorralado”.

“Este escenario se mantendría hasta bien avanzado el año próximo y no es demasiado consuelo que los indicadores subyacentes estén registrando alzas menores y más cercanas a la meta porque ésta está definida enfunción de la inflación total y las otras medidas solo son útiles para anticipar la fuerza delas presiones inflacionarias más persistentes”, se lee en el informe.

A juicio de la consultora, una política monetaria más expansiva tendría escasa capacidad de reanimar la economía y podría, por el contrario, traducirse en mayor inflación, un peso todavía más débil y un deterioro adicional de las expectativas.