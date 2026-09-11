Prisión preventiva para Vinko Fodich y otros dos imputados por secuestro extorsivo

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi, en el marco de la investigación por secuestros extorsivos en la Región Metropolitana.

Los tres forman parte de los siete imputados que comenzaron a ser formalizados este viernes por la Fiscalía Supraterritorial. El Ministerio Público les atribuye participación, principalmente, en los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión, además de otros ilícitos vinculados a tenencia ilegal de armas, municiones y fuegos artificiales.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los siete formalizados, argumentando que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, las defensas de Fodich, Navarrete y Moraga Parisi decidieron no realizar alegaciones de fondo contra la medida cautelar y, según explicó el fiscal Miguel Ángel Orellana, se allanaron por el momento a su imposición.

La audiencia continuará este sábado con los argumentos de las defensas de los otros imputados que sí se opusieron a la prisión preventiva. El tribunal fijó un plazo de investigación de 150 días.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la formalización, la investigación apunta a una organización que habría buscado obtener dinero de víctimas de nacionalidad china mediante secuestros y extorsiones. La Fiscalía sostiene que los involucrados tenían conocimiento de que el plan contemplaba la participación de funcionarios de la PDI.

Según los antecedentes conocidos en la audiencia, entre el 3 y el 5 de agosto un grupo de imputados habría coordinado la planificación de un secuestro y acondicionado una sala de eventos de un edificio de calle José Miguel Carrera, en Santiago, para simular que se trataba de un cuartel policial.

La investigación se originó a partir de antecedentes detectados al interior de la propia PDI y posteriormente quedó a cargo de la Fiscalía Supraterritorial.