Senador Calisto vuelve al borde del desafuero por causa de falsas asesorías parlamentarias

Miguel Ángel Calisto volvió a quedar a un paso de perder su fuero parlamentario. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt escuchó este lunes los alegatos de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, que buscan despejar el camino para que avance la causa en la que el senador independiente e integrante del comité Evópoli e Independientes es investigado por fraude al Fisco.

El caso se remonta a su período como diputado. La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2022 Calisto se concertó con su exjefe de campaña Roland Cárcamo y con Carla Graf, esposa de este, para canalizar más de $105 millones en asignaciones parlamentarias mediante asesorías que, según la investigación, nunca se realizaron.

Ante la Corte, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, detalló que Graf fue contratada ocho veces, con honorarios de entre $1,1 millones y $3,1 millones, pese a trabajar como educadora diferencial y permanecer parte del período con licencia médica por embarazo y posnatal.

La tesis persecutora apunta además a que parte de esos recursos terminó en cuentas de Calisto y de personas de su entorno. La Fiscalía respaldó su exposición con antecedentes bancarios y testimonios de antiguos colaboradores y coimputados, entre ellos Graf, quien habría reconocido que no trabajaba para el entonces diputado, y Cárcamo, quien declaró que administraba sus cuentas para entregar dinero al parlamentario.

El Consejo de Defensa del Estado se sumó a la ofensiva y sostuvo que Calisto incluso ya había sido desaforado cuando era diputado, decisión ratificada por la Corte Suprema.

La defensa, encabezada por José Pablo Gómez Celis, rechazó esa versión. Afirmó que Graf sí realizaba asesorías políticas directamente para Calisto y cuestionó que la Fiscalía cerrara la investigación sin entregar oportunamente todos los antecedentes incorporados en su etapa final.

Calisto recuperó protección parlamentaria al asumir como senador. Ahora la Corte de Puerto Montt deberá decidir si vuelve a quitársela y habilita el avance de la causa penal en su contra.