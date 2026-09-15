Boric reveló complejo estado de salud de su hija Violeta: estuvo internada en la UTI una semana
La hija del exmandatario estuvo hospitalizada en el Hospital Exequiel González Cortés de la comuna de San Miguel, donde Boric agradeció los tratamientos del personal especializado.
El expresidente Gabriel Boric reveló que su hija Violeta estuvo hospitalizada una semana en la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital Exequiel González Cortés.
Violeta, de un año y dos meses, permaneció internada por un complejo cuadro de neumonía en el recinto público de la comuna de San Miguel. La información la dio a conocer el mismo Boric en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de la niña y su madre, Paula Carrasco. “Pasamos susto, pero ahora ya estamos en casa y la chica ha vuelto a reír a carcajadas con su hermano y se anima a caminar de nuevo con pasitos tambaleantes pero decididos”, dijo.
En el mismo mensaje, el exmandatario agradeció al sistema de salud pública y recalcó la importancia de la misma, aprovechando de dejar un claro y fuerte mensaje político.
“Hemos visto demasiadas veces como algunos en política despotrican contra la salud pública (donde por supuesto no se atienden) sin considerar a quienes en ella trabajan. Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos, listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor. Y hoy que está tan de moda desprestigiar a los funcionarios públicos como un todo por la irresponsabilidad de una minoría, queremos destacarlos y valorarlos”, relevó el exjefe de Estado.
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