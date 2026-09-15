Calor extremo de El Niño pone a Chile en alerta

Puede que caiga algo de agua durante las Fiestas Patrias en la zona central, no es seguro, pero si lo fuera sería un clásico. Lo que sí es seguro es que terminando las fiestas iniciaremos un proceso de aumento progresivo de la temperatura ambiental hasta llegar al calor extremo, tal como pasó en el verano europeo, donde agosto marcó el mes más caluroso del que se tenga registro. Lo grave es que prácticamente todo los años superan el anterior.

El desarrollo de El Niño –que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que se intensificará hacia el verano– está acompañado por una señal de temperaturas superiores a lo normal en buena parte del país. Ya en el pronóstico estacional difundido por la DMC, las máximas aparecían sobre lo normal desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, mientras Aysén y Magallanes presentaban una condición entre normal y sobre lo normal.

La señal adquiere especial importancia frente al calor extremo. El escenario que están monitoreando los organismos de emergencia contempla episodios con temperaturas superiores a 34 °C durante varios días y eventualmente registros sobre los 40 °C. La preparación incorpora además un sistema específico de alertas por calor extremo, que permite elevar la respuesta cuando las máximas pronosticadas alcanzan determinados umbrales.

La preocupación llegó esta semana al COGRID Nacional, que el 10 de septiembre reunió a más de 30 organismos para preparar la temporada estival. Senapred identificó cuatro amenazas principales: incendios forestales, calor extremo, precipitaciones estivales en el norte y eventuales floraciones algales nocivas en el centro-sur y sur. En materia de incendios, el Gobierno anunció la contratación de unas 10 mil personas a través de Conaf para labores de desmalezado, limpieza de vegetación y construcción de cortafuegos, con prioridad en 90 comunas consideradas de mayor riesgo.

El riesgo de incendios se explica por la combinación de variables meteorológicas –temperatura, humedad, viento y disponibilidad de combustible vegetal–, pero también por la intervención humana. Senapred señaló que 96,5% de los incendios forestales tiene origen en acciones humanas, mientras Conaf ya está reforzando la coordinación con Bomberos y otros actores para la temporada 2026-2027. El organismo mantiene además un monitoreo permanente de la ocurrencia y superficie afectada: al 12 de septiembre ya se contabilizaban incendios en el nuevo período estadístico 2026-2027, aunque todavía resulta prematuro proyectar cómo terminará la temporada.

Las advertencias chilenas llegan, además, después de un dato que vuelve a poner el verano en un contexto climático global excepcional. Agosto de 2026 fue el agosto más cálido registrado en el planeta, con una temperatura media de 16,96 °C, 0,85 °C sobre el promedio de 1991-2020. También fue, empatado con julio de 2023, el mes más cálido registrado para cualquier mes del calendario. La temperatura global estuvo 1,65 °C sobre la estimación del período preindustrial, siendo el primer mes desde noviembre de 2025 en superar nuevamente los 1,5 °C.

Y el dato no se limita a un mes aislado: junio-agosto de 2026 fue, empatado con 2024, el trimestre más cálido registrado a nivel mundial. En Europa, el verano fue el tercero más cálido de la serie, pero el comportamiento fue mucho más extremo en su zona occidental: entre junio y agosto, la temperatura media alcanzó 21,69 °C, 2,54 °C sobre el promedio, convirtiéndose en el verano más cálido registrado para esa región. Copernicus señala que el récord de 2026 superó el de 2003, hasta ahora asociado a una de las olas de calor más severas de Europa.

Aunque un verano global récord no permite predecir una temporada de calor o incendios récord en Chile, sí aporta contexto a una temporada que ya está siendo observada por los organismos nacionales bajo un escenario de temperaturas elevadas y mayor presión sobre los sistemas de prevención.