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Minsal pide renuncia a seremi de Salud de La Araucanía por dichos tras incendio en Pitrufquén PAÍS

Minsal pide renuncia a seremi de Salud de La Araucanía por dichos tras incendio en Pitrufquén

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Ministerio cuestionó las declaraciones de José Bravo, quien comparó el cierre de hogares de adultos mayores con clausurar un vertedero sin tener dónde depositar la basura. La tragedia dejó 16 personas fallecidas y la salida del seremi es la número 37 durante el gobierno de José Antonio Kast.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Ministerio de Salud pidió la renuncia del seremi de La Araucanía, José Bravo Burgos, tras sus declaraciones sobre el cierre de ELEAM en el contexto del incendio del Hogar El Edén de Pitrufquén, que dejó 16 adultos mayores fallecidos. Bravo comparó la clausura de esos recintos con cerrar un vertedero sin tener dónde depositar la basura. El Minsal afirmó que sus dichos no estuvieron a la altura de la responsabilidad y sensibilidad exigidas ante la tragedia. Su salida es la número 37 de un seremi durante el gobierno de José Antonio Kast.
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El Ministerio de Salud solicitó la renuncia del seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo Burgos, por sus declaraciones tras el incendio que destruyó el Hogar El Edén de Pitrufquén y causó la muerte de 16 adultos mayores. Su salida es la número 37 de una autoridad regional desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast.

La cartera agradeció el trabajo realizado por Bravo durante estos meses, pero sostuvo que las autoridades deben actuar “con responsabilidad, prudencia y sensibilidad”, especialmente ante situaciones que requieren respeto hacia las personas y sus familias.

“En el contexto de la dolorosa tragedia ocurrida en Pitrufquén, consideramos que las declaraciones emitidas por la autoridad regional no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad”, señaló el Minsal.

El ministerio añadió que mantiene su compromiso con la dignidad de las personas mayores, el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las medidas para proteger su seguridad y bienestar. La cartera informará posteriormente quién asumirá la conducción de la Seremi de Salud regional.

La comparación que generó críticas

De acuerdo con Radio Nuevo Mundo, Bravo fue consultado sobre las fiscalizaciones y los eventuales cierres de otros Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que tienen sumarios en curso, luego de que se conocieran irregularidades previas en el hogar siniestrado.

“Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”, respondió el entonces seremi, al advertir sobre las consecuencias de clausurar establecimientos sin contar con alternativas.

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