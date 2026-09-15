Futuro verde en marcha: transportes cero emisiones y reserva de nieve de cordillera de Coquimbo

Futuro en marcha se tiñe de color. En esta sección, que de ahora en adelante se llamará Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Transporte de carga cero emisiones: países refuerzan meta global al 2040

Gobiernos, empresas y organizaciones de 43 países reafirmaron en Santiago su compromiso de alcanzar el 100% de ventas de vehículos medianos y pesados de cero emisiones al 2040, con una meta intermedia de 30% para 2030. El Foro Global MOU 2026, realizado entre el 8 y 10 de septiembre en la Universidad de Chile y organizado por Calstart a través de Drive to Zero, reunió por primera vez en Latinoamérica a los firmantes del acuerdo, que representan el 44% del PIB mundial.

El encuentro puso el foco en que la transición ya no depende solo de la disponibilidad tecnológica: actualmente existen más de 1.000 modelos de buses y camiones de cero emisiones. El foro incluyó una exhibición de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento que ya operan en Chile, además de destacar los beneficios de esta transición para la calidad del aire, el clima y la seguridad energética.

La cordillera de Coquimbo acumula una reserva de nieve excepcional para esta primavera

La cordillera de la Región de Coquimbo registra este año una acumulación de nieve excepcional, con más de 10 mil km² de cobertura nival en agosto, más del doble de la mediana histórica de cerca de 5 mil km² para el período 2002-2025. A esto se suma que las estaciones de Llano de las Liebres, en Elqui, y Tascadero, en Limarí, registraron cerca de 365 mm de agua equivalente, entre cinco y siete veces los máximos observados en 2025.

El deshielo ya comenzó y se espera que esta reserva contribuya a elevar los caudales durante la primavera, aunque su comportamiento dependerá de factores como la temperatura, la radiación solar, el viento y la sublimación. El Centro Científico CEAZA monitorea su evolución mediante estaciones meteorológicas y datos satelitales.