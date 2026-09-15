Poduje defiende salida de exseremi de Vivienda de Antofagasta por falencias de gestión

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó la salida del seremi de la cartera en la región de Antofagasta, Jorge Olivares.

La decisión, aunque primero se calificó como una renuncia voluntaria, terminó siendo un despido por parte de la administración de José Antonio Kast. Así lo confirmó en una escueta publicación de X el ministro de Vivienda, Iván Poduje, indicando que “se le pidió la renuncia al Seremi de Antofagasta por graves falencias en gestión de convenio regional”.

La gestión al que hace mención Poduje es “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, un convenio suscrito en el Serviu y el Gobierno Regional que pretendía construir más de ocho mil viviendas. Sin embargo, no se habría concretado ese número.

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, anunció que irá a Contraloría ante esta reducción, que pasó de 8.733 soluciones habitacionales a 3.268 viviendas.

“Como un balde de agua fría hemos recibido la propuesta de mejoramiento de la venda del convenio de programación que tiene el Gobierno Regional con Serviu. Esto porque se nos ha planteado una modificación de la cantidad de viviendas que quieren construir a partir de ese convenio”, dijo por medio de un video el jefe regional.

“Serviu nos ha informado que se construirán menos 5 mil viviendas y esto significa que en la región habría 5 mil familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban inscritas en este convenio de programación. Nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado el Serviu”, agregó.

El ministro Poduje, por su parte, afirmó que “el miércoles [16] estaré en la región para respaldar al equipo y resolver los problemas del convenio” y otros detalles por la salida del seremi.

La subrogancia será asumida por Marietta Méndez, jefa del Departamento de Desarrollo Urbano, hasta el nombramiento de una autoridad titular. Con esta salida, 36 seremis de todo el país han salido apenas a seis meses de instalación del Gobierno.