PAÍS
The AI Adoption Project: “La tecnología cambia cada seis meses; el criterio para usarla, no”
La iniciativa fundada por Felipe Pacheco y Catalina Taricco busca que ejecutivos y empresas pasen de experimentar con inteligencia artificial a incorporarla con estrategia, criterio y foco en generar valor. Su primer programa ejecutivo comienza en octubre.
Síntesis generada con OpenAI
La iniciativa impulsada por Felipe Pacheco y Catalina Taricco busca formar a ejecutivos y tomadores de decisiones en adopción de inteligencia artificial. Su primer programa, pagado y completamente online, comienza en octubre y pone el foco en estrategia, procesos y criterios de uso, más que en una plataforma específica.Desarrollado por El Mostrador