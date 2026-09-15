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The AI Adoption Project: “La tecnología cambia cada seis meses; el criterio para usarla, no” PAÍS

The AI Adoption Project: “La tecnología cambia cada seis meses; el criterio para usarla, no”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La iniciativa fundada por Felipe Pacheco y Catalina Taricco busca que ejecutivos y empresas pasen de experimentar con inteligencia artificial a incorporarla con estrategia, criterio y foco en generar valor. Su primer programa ejecutivo comienza en octubre.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La iniciativa impulsada por Felipe Pacheco y Catalina Taricco busca formar a ejecutivos y tomadores de decisiones en adopción de inteligencia artificial. Su primer programa, pagado y completamente online, comienza en octubre y pone el foco en estrategia, procesos y criterios de uso, más que en una plataforma específica.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

En momentos en que expertos advierten sobre la falta de transparencia y auditorías obligatorias en sistemas automatizados utilizados por el Estado chileno, y figuras como Elon Musk, Sam Altman y Dario Amodei coinciden en pedir que se modere la velocidad de desarrollo de la IA por sus riesgos, la discusión empieza a desplazarse desde lo que la tecnología puede hacer hacia cómo, dónde y bajo qué criterios conviene utilizarla.

Esa pregunta también está entrando de lleno a las empresas. La velocidad con que aparecen nuevos modelos y herramientas las obliga a enfrentar un desafío menos vistoso, pero más difícil: qué problemas vale la pena resolver con esta tecnología y cómo incorporarla sin convertir la adopción en una sucesión de pruebas aisladas.

Ese es el espacio que busca ocupar The AI Adoption Project, iniciativa creada en Chile por Catalina Taricco y Felipe Pacheco y orientada a ejecutivos, gerentes, fundadores, directores y responsables de innovación y transformación. Según sus impulsores, la propuesta no pretende formar especialistas técnicos, sino entregar criterios para decidir dónde aplicar IA, qué procesos modificar, qué tareas delegar y qué riesgos considerar.

Lanzamiento de The AI Adoption Project, el 2 de septiembre en Vitacura.

Los casos que funcionaron en la región no empezaron eligiendo un modelo. Empezaron con un equipo que entendió qué problema quería resolver. La tecnología cambia cada seis meses; el criterio para usarla, no”, sostiene Felipe Pacheco, cofundador y director del programa.

El diagnóstico presentado por el proyecto se apoya en una encuesta global de McKinsey de 2026, citada en su material de lanzamiento. De acuerdo con esos antecedentes, cerca de dos tercios de las organizaciones todavía no conseguirían escalar la IA más allá de pilotos aislados y apenas un 1% de los ejecutivos C-suite describiría como maduro el despliegue de inteligencia artificial generativa en sus organizaciones.

La propuesta de The AI Adoption Project se resume en el principio “Human First. Technology Second.”. Sus fundadores plantean que la elección de una tecnología debería venir después de identificar el problema, el proceso y el objetivo de negocio. El programa se presenta, además, como agnóstico de proveedor, es decir, sin estar estructurado en torno a una empresa, modelo o plataforma determinada.

Latinoamérica tiene una oportunidad inédita de capturar el valor de la IA. Pero la tecnología va a entrar con o sin estrategia. Nuestra misión es que esa adopción sea liderada, no improvisada”, afirma Catalina Taricco, fundadora y directora de la iniciativa.

Catalina Taricco y Felipe Pacheco durante el lanzamiento de The AI Adoption Project, realizado el 2 de septiembre en Vitacura.

El primer producto del proyecto será The AI Adoption Program, un programa ejecutivo de 12 semanas y 22 sesiones en vivo: 12 masterclasses y diez conversaciones con los denominados Golden Guests, invitados que expondrán experiencias reales de adopción, incluyendo decisiones que no dieron los resultados esperados.

La primera cohorte comenzará el 13 de octubre y tendrá hasta 100 cupos. El programa es 100% online, tiene un valor informado de US$990 y está dirigido a CEOs, gerentes generales, fundadores, ejecutivos C-Level, miembros de directorio, líderes de innovación y consultores. La organización estima una dedicación aproximada de cinco horas semanales.

Pacheco es fundador de Bendita IA, Poweredia y Benditos Clauders, además de Anthropic Community Ambassador en Chile y community lead de AI Tinkerers Santiago. Taricco, por su parte, es inversionista y directora de ACVC y cuenta con experiencia en estrategia comercial, operaciones, desarrollo de productos e innovación.

La apuesta del proyecto, por ahora, es clara: mover la conversación desde qué herramienta usar hacia qué problema resolver. Si esa metodología logra traducirse en resultados concretos dentro de las organizaciones será la prueba que deberá superar una iniciativa que debuta en un mercado donde la oferta de capacitación en IA crece casi al mismo ritmo que las herramientas que busca enseñar a utilizar.

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