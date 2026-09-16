Presidenta de RN sobre salidas de seremis: ya no es un problema de instalación sino de gestión

Con seis meses de gobierno del Presidente José Antonio Kast, se registraron la renuncia de 37 seremis a lo largo del país. Acerca de la problemática, la presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, explicó que en cualquier inicio de las nuevas administraciones suele existir bajas, pero el escenario actual “deja de ser el problema de instalación del principio y hoy pasa a ser un tema de gestión“.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la senadora indicó que se deben exigir estándares rigurosos de rendimiento y criterio político a quienes ejercen como representantes en zonas regionales, pero a la vez especificó que no todos los ministros venían de la esfera política y de distintos sectores, lo que significó un esfuerzo mayor del gobierno.

“Cuando hay una autoridad que no está en la línea del gobierno o no está realizando su trabajo como así lo ha mandatado el ministerio, esas autoridades deben ser cambiadas y ahí creo que no existe ningún problema“, afirmó Balladares.

No obstante, subrayó la diferencia en las salidas que se pueden dar al comienzo de una nueva administración y aquellas que se mantienen prolongando. “En todos los gobiernos, cuando se instalan, hay un número importante de autoridades que cambian en los primeros días por el modo de nombramiento (…) Esto es algo que pasa, pero ¿cuántos de esos 35 que se mencionan fueron del primer mes de instalación o del segundo mes de instalación? Que son los que tienen que ver con requisitos y otras cosas”, puntualizó la senadora.

Además de destacar el rol de los seremis y delegados presidenciales, enfatizo en una gestión eficiente, ya que si no se cumple la labor, puede terminar empañando los anuncios centrales del Gobierno y alimentar la controversia. Pues, solo hace un día se confirmó la renuncia de Jorge Olivares, exseremi de Vivienda de Antofagasta y de José Bravo, exseremi de Salud en La Araucania, llegando a 36 autoridades que salen de su cargo. A él lo acompañan los más controversiales, como Renato Munster, quien duró menos de 24 horas en el cargo de seremi de las Culturas, o Karla Kepec como exseremi de Salud por filtración de exigencias para un cupo laboral.

La legisladora aclaró que “ha sido un proceso de estos primeros seis meses, que uno puede encasillarlo como un proceso de instalación de un gobierno nuevo, de partidos que no habíamos trabajado juntos salvo el plebiscito del 2022, y eso implica una coordinación política mayor”.

Por otro lado, la senadora Belladares confirmó una reunión convocada por el Presidente José Antonio Kast, siendo un gobierno de unidad y emergencia que “va más allá de los partidos”, pero muchos ministros de distintos sectores no habrían tenido roles públicos y tampoco vienen principalmente del mundo político, por lo que eso “genera ruidos, problemas y descoordinaciones” que sería un desafío para el Gobierno.