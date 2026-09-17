El “combinado” de las bencinas: Gobierno estudia mezclar con etanol para ahorrar US$107 millones

En medio de una escalada en los precios de los combustibles que ya golpea el bolsillo de los automovilistas, el Gobierno estudia una nueva fórmula para enfrentar los costos energéticos: hacer un “combinado” con la gasolina. La propuesta consiste en incorporar un 10% de etanol al combustible comercializado en Chile, una medida que podría generar ahorros para las finanzas públicas, aunque todavía no está claro si ese beneficio llegaría a quienes pagan en las estaciones de servicio.

Según documentos consultados por la agencia internacional Reuters, el Ministerio de Energía elaboró una propuesta para avanzar hacia el uso de gasolina E10, denominación que corresponde a una mezcla compuesta por un 90% de gasolina y un 10% de etanol.

El principal atractivo económico de la iniciativa aparece en un memorando preparado por funcionarios de la cartera. De acuerdo con ese documento, la incorporación de la mezcla permitiría reducir en aproximadamente US$107 millones anuales el costo de suministro de combustible del Gobierno.

La cifra abre una pregunta en medio de las sucesivas alzas de precios: si el cambio se traduciría únicamente en un ahorro en los costos de suministro o si también permitiría aliviar el gasto de los consumidores. Los antecedentes conocidos de la propuesta no precisan cómo se reflejaría la eventual reducción de costos en el precio final de las bencinas.

Actualmente, Chile es uno de los pocos países de la región que continúa dependiendo del MTBE —éter metil terbutílico—, un aditivo incorporado a la gasolina que tiene un precio superior al del etanol.

La sustitución de parte de ese componente por etanol aparece, por tanto, como una alternativa para reducir costos en un mercado especialmente expuesto a las fluctuaciones internacionales del petróleo.

El análisis se desarrolla en un escenario de fuerte presión sobre los precios del crudo. Según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) citados por Reuters, Chile importó alrededor de 181.000 barriles diarios de petróleo crudo durante 2025.

Esa dependencia del suministro externo cobra especial relevancia frente al encarecimiento del petróleo asociado al conflicto en Medio Oriente.

El miércoles, el barril de crudo Brent, referencia internacional para el mercado petrolero, superó los US$105, frente a los aproximadamente US$73 que registraba antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, de acuerdo con la agencia.

La diferencia refleja la presión que enfrenta el mercado energético y constituye parte del contexto en que el Ejecutivo comenzó a estudiar modificaciones en la composición de los combustibles.

Sin embargo, la eventual incorporación de etanol no equivale, por sí sola, a una reducción confirmada del precio de venta al público. El memorando citado por Reuters cuantifica un ahorro en costos de suministro, pero los antecedentes disponibles no detallan una estimación sobre cuánto podrían variar los precios por litro para los conductores.

La discusión llega, además, pocos días después de un nuevo ajuste que profundizó el encarecimiento de los combustibles en Chile.

El 9 de septiembre, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) comunicó una actualización de precios que comenzó a regir el jueves 10. Las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentaron $35 por litro, mientras que el diésel registró un incremento de $89 por litro.

El gas licuado de petróleo de uso vehicular fue la excepción, con una disminución de $6,1 por litro.

Las alzas se producen en un contexto de incertidumbre sobre la evolución del precio internacional del crudo, con analistas que han proyectado nuevos incrementos debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Es precisamente en ese escenario que el Gobierno evalúa introducir la gasolina E10, una alternativa que ya tiene presencia en otros mercados de América Latina.

Brasil es uno de los principales referentes regionales en el uso de etanol mezclado con gasolina. Su industria de etanol alcanza un valor estimado de US$20.000 millones y es la segunda mayor del mundo, después de la estadounidense.

La experiencia de otros países muestra que la mezcla no constituye una novedad en el mercado internacional. Para Chile, sin embargo, su adopción implicaría modificar la composición de las gasolinas comercializadas actualmente.

Por ahora, la propuesta se encuentra en etapa de análisis y los documentos conocidos apuntan principalmente a su potencial de ahorro. No se han detallado en los antecedentes entregados un calendario de implementación, eventuales requisitos para su comercialización ni una estimación de su impacto sobre los precios al consumidor.