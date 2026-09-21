Chile lo sufre: Advierten notoria subida de precios del completo por crisis económica

El alza en el costo de la vida se estaría reflejando en uno de los alimentos vitales de Chile: el completo.

Italiano, alemán, dinámico, as, mechado o como se le ocurra al consumidor, este clásico de la gastronomía nacional es reconocido por, entre varias razones, su accesibilidad; encontrar un completo en Chile es como encontrar arena en el desierto.

Sin embargo, el económico y saciador alimento experimentaría una subida en sus precios, según una investigación de la agencia estadounidense ABC News. Acorde a lo reportado por el medio extranjero, el precio del completo en el centro de Santiago ha aumentado desde 2.500 pesos hasta rondar los 4.000, mostrando “el encarecimiento de una comida habitual para amplios sectores de la población”.

El alza del valor de este patrimonio culinario nacional se produce en el marco del débil estado de la economía chilena. Dos trimestres de contracción, desempleo bordeando el doble dígito y la inflación anual superando el 4 % son parte de los factores del encarecimiento del completo.

Según ABC, el problema no es solo la conformación del completo, sino los hábitos de consumo en general de las familias chilenas. Reunirse con personas fuera de casa y comer algo es más caro cada vez, sea por los costos de la alimentación y del transporte como también porque los ingresos no suben como sube la vida.

El gerente de El Portal Ex Bahamonde, Guillermo Cid, explicó al medio estadounidense que, pese al alza, el completo sigue siendo una alternativa barata para comer. Este local asegura ser el primero en vender la exquisitez en el país, hace más de un siglo. El paso del tiempo modifica los costos, pero no el gusto chileno por el completo.