Subtel ordena bloquear otros 37 sitios de apuestas online y da plazo de 48 horas

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR bloquear 37 nuevos sitios web vinculados a plataformas de apuestas online, en una nueva etapa de las medidas destinadas a impedir el acceso a estos servicios. Las compañías tendrán un plazo de 48 horas, contado desde su respectiva notificación, para ejecutar la instrucción.

La decisión se produce después de una primera orden de bloqueo sobre 42 direcciones web. Tras esa medida, se informó que algunas plataformas continuaban operando mediante direcciones alternativas que modificaban letras o números de los dominios originales, una práctica que permitía eludir los bloqueos aplicados.

Mediante un comunicado, Subtel explicó que la nueva instrucción se dictó en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago. Para ello, ofició a las seis empresas proveedoras de acceso a Internet y les comunicó una nómina de 37 dominios remitida por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

La lista comprende nuevos dominios, subdominios y sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar. Entre las firmas vinculadas a estas direcciones figuran Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto Bet, 1xbet, Juega en Línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet.

El mecanismo elegido es el bloqueo por Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que deberá aplicarse sobre las direcciones específicamente identificadas en la nómina.

Según explicó Subtel, la Corte de Apelaciones adoptó este mecanismo sobre la base de un informe técnico de la subsecretaría, considerando su especificidad y el menor riesgo relativo de bloquear también servicios lícitos.

La orden no se limita a que las compañías informen a Subtel sobre su cumplimiento. Las proveedoras deberán acreditar directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago que ejecutaron los bloqueos, bajo el apercibimiento establecido por ese tribunal.

Además, tendrán que remitir una copia de esa acreditación a la subsecretaría, indicando la fecha y hora exactas en que se hizo efectivo cada bloqueo.

La incorporación de las 37 nuevas direcciones responde a la capacidad de estas plataformas para seguir operando mediante sitios alternativos. La instrucción anterior había abarcado 42 URL, pero posteriormente se detectó que algunas casas de apuestas mantenían su presencia en Internet a través de direcciones distintas de las incluidas en esa primera nómina.

El procedimiento contempla varias etapas antes de que una dirección sea incorporada a la orden de bloqueo. Primero, la Lotería de Concepción o el tercero coadyuvante informa a la SCJ sobre los dominios, subdominios, redirecciones o sitios espejo que identifica como asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar en línea sin autorización.

Luego, la superintendencia debe validar que las direcciones informadas correspondan efectivamente a ese tipo de plataformas.

Una vez completada esa revisión, Subtel comunica formalmente la nómina a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR, que disponen de 48 horas desde la notificación para incorporar las direcciones a sus mecanismos de bloqueo por DNS.

La subsecretaría adelantó que el procedimiento continuará aplicándose de manera sucesiva si aparecen nuevos dominios, subdominios o sitios espejo. Para ello, las direcciones deberán ser específicas, verificables y estar previamente validadas por la SCJ.

El esquema también contempla mecanismos de corrección frente a eventuales afectaciones de servicios lícitos, con el propósito de evitar que las restricciones alcancen sitios ajenos a las plataformas identificadas.