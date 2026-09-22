Diputada Ossandón advierte posible retorno de Bachelet a reorganizar la oposición contra Kast

La fallida candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas abrió un nuevo y potencialmente complejo flanco para el Gobierno de José Antonio Kast.

Durante la mañana de este martes, la diputada por el sector suroriente de Santiago, Ximena Ossandón (RN), aseguró que siempre defendió que el Ejecutivo apoyara a Bachelet como una cuestión de Estado, cosa que la administración Kast determinó no hacer.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados comentó en radio Pauta que “pensaba que no había que quitarle el apoyo, porque creo que Michelle Bachelet, que es dos veces expresidenta de Chile, tenía todos los requisitos para dirigir la ONU”.

Sin embargo, a juicio de Ossandón, el exmandatario Gabriel Boric afectó la campaña por sus desavenencias con los Estados Unidos “sabiendo que era tremendamente importante y después, al final de su mandato, la deja instalada sin preguntar ni siquiera a todos los cancilleres previamente”.

Respecto al escenario futuro, la diputada advirtió a su sector. “Lo que va a pasar es que probablemente Michelle Bachelet va a volver a instalarse en Chile, y ella no digamos que no es un personaje importante dentro de la oposición. Probablemente, puede ser un pilar fundamental reorganizando a la oposición”, consumida entre debates y discusiones.

“No tengo idea si quiera ser presidenta el día de mañana, pero Michelle Bachelet, yo lo veo en mi distrito, es una persona querida, respetada, a la cual se le agradecen muchísimas cosas, hay muchas cosas que fueron muy emblemáticas en su mandato”, reconoció.

“Vemos hoy día una oposición que no se puede articular muy bien. Bueno, puede llegar una persona y ser un agente de articulación”, constató. Para el oficialismo, según ella, era mejor que Michelle Bachelet estuviera “trabajando en la ONU que tenerla instalada en Chile trabajando, como ella ya lo anunció, por distintos temas de los cuales ella es muy experta”.

Asimismo, la diputada planteó con una visión de futuro poco común en el tiempo político actual que, en caso de que alguien de derecha postule a este cargo de la ONU desde Chile, es probable que la oposición actúe de la misma forma. “Hoy día sucedió esto, el día de mañana, no nos podemos imaginar, que puede venir otro presidente y pasa esta misma cuenta, se la pasa a uno del sector nuestro”, avisó.

Por lo mismo, valoró que el Presidente José Antonio Kast se junte con la exmandataria. “Me parece un buen gesto, pero con el afán de recomponer (relaciones) y entender que Chile necesita hoy día no polarizaciones, necesitamos conversar más y tener ciertos acuerdos, al menos en las materias más importantes”, finalizó la diputada.