Vivanco defiende borrado de mensajes de su celular: “Corresponden a mi vida privada”

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco salió este martes a responder al informe de Carabineros que establece que eliminó contenido de su teléfono celular antes de su detención. En las afueras del Centro de Justicia de Santiago, la exjueza sostuvo que los mensajes borrados correspondían a comunicaciones privadas, posteriores a su salida del máximo tribunal, y cuestionó la extensión de la investigación por la denominada trama bielorrusa.

“Los mensajes borrados ya no pertenecen a la etapa de investigación, porque son muy posteriores a que yo saliera de mi cargo. Por lo tanto, ya corresponden a mi vida privada”, afirmó ante la prensa.

Sus declaraciones se produjeron antes de la audiencia en la que se abordaría su reformalización, solicitada hace algunas semanas por la Fiscalía de Los Lagos ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Vivanco también expresó reparos sobre el tiempo que ha tomado la indagatoria. “Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo”, comentó, aludiendo a las diligencias que continúa desarrollando el Ministerio Público.

“Creo que se ha extendido demasiado la investigación, justamente eso va a ser uno de los temas que se va a discutir hoy día, cuánto tiempo va a ser la investigación”, agregó.

La exsuprema dejó el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín, el pasado 12 de junio, después de permanecer 133 días en prisión preventiva. Actualmente cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La investigación conocida como trama bielorrusa se centra en las presuntas irregularidades vinculadas a una millonaria disputa judicial entre el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec y Codelco.

La tesis de la Fiscalía apunta a que los abogados Gabriel Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes representaban al consorcio, habrían conseguido resoluciones favorables en el máximo tribunal mediante el supuesto pago de sobornos a Vivanco. Estas imputaciones forman parte de la investigación y no constituyen hechos judicialmente acreditados.

Consultada sobre su relación con los abogados involucrados, la exministra negó haber afirmado que mantuviera una amistad con ellos y precisó el alcance de sus vínculos.

“Nunca he dicho que haya sido amiga de ellos, dije que los conocía”, aseguró.

Vivanco reconoció, además, que el exdiputado Gabriel Silber estuvo una vez en su domicilio, aunque describió ese encuentro como “una reunión informal”.