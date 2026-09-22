Sujeto dejó aparato radioactivo en un vehículo de inDrive para luego salir huyendo en Temuco

Una emergencia por un aparato radiactivo movilizó a Bomberos de Temuco durante la noche del 21 de septiembre. Un hombre solicitó un vehículo a través de la aplicación InDrive para trasladarse al rodoviario. Al terminar el recorrido, el sujeto paga el viaje y advierte al conductor del elemento para luego escapar.

El chofer no logró alcanzar al hombre, pero advirtió inmediatamente a Carabineros al divisar el maletín que había quedado en el auto. Al llegar hasta el cuartel del Labocar, se activaron los protocolos de emergencia donde se aisló el recinto policial y se cerró el tránsito vehicular y peatonal. Tras las operaciones de Bomberos se determinó que no había contaminación de ninguno de los presentes, pero sí se confirmó un densímetro nuclear.

La unidad HAZMAT de Bomberos lideró la operación y verificó que el elemento tenía una generación radiactiva. El densímetro nuclear es un dispositivo portátil que utiliza fuentes radiactivas para medir de forma rápida y precisa la densidad y la humedad de suelos en obras de construcción.

“Una persona solicita un servicio por parte de la aplicación inDrive (…) Toma al pasajero, lo traslada a su destino, que era el Rodoviario, la cancela a través de una transferencia bancaria y, posteriormente, deja un maletín en el interior del vehículo, mencionando que era un material radioactivo y valía mucho dinero. Esta persona se retira del lugar, sin poder darle alcance”, informó el teniente coronel Felipe Cerda, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Cautín.

El sujeto que dejó el maletín con un densímetro nuclear no ha sido ubicado, ni tampoco se ha verificado cómo llegó a sus manos, que hasta el momento está denunciado por robo.