Data Influye: 52% apuesta por fortalecer o mantener las capacidades de las FFAA

Un 52% de los encuestados se inclina por fortalecer o mantener las capacidades de las Fuerzas Armadas chilenas, de acuerdo con la medición de septiembre de Data Influye, que abordó la política de defensa nacional en un escenario marcado por la modernización militar de Perú y Argentina y las señales provenientes del país trasandino respecto del Estrecho de Magallanes.

Del total, un 27% considera que Chile debería fortalecer sus capacidades militares para igualar o superar las de los países vecinos, mientras un 25% prefiere mantener las actuales, pero modernizando los equipos obsoletos.

En la dirección contraria, un 24% plantea reducir el gasto militar y privilegiar la cooperación y la diplomacia, mientras un 8% se inclina por alcanzar acuerdos que establezcan límites al gasto y a la compra de armamento.

La encuesta preguntó específicamente qué debería hacer Chile ante la modernización de las capacidades militares de Perú y Argentina. En este escenario, nuevamente un 52% se inclina por aumentar o mantener la inversión en defensa.

Un 31% plantea incrementar los recursos y modernizar las capacidades militares, especialmente las aéreas y navales, mientras un 21% propone mantener la inversión necesaria para conservar las capacidades actuales. Otro 21% prefiere mantener el gasto y buscar acuerdos con los países vecinos para evitar una carrera armamentista.

Sin embargo, al preguntar por la mejor manera de garantizar la seguridad y la paz con los países vecinos, la alternativa más mencionada son los acuerdos políticos y diplomáticos por sobre el poder militar, con un 36%.

Un 29% considera que se debe combinar capacidad militar con cooperación y acuerdos, mientras un 19% se inclina por mantener Fuerzas Armadas modernas y con alta capacidad de defensa.

La medición también abordó las señales y declaraciones provenientes de Argentina respecto del Estrecho de Magallanes. Un 46% de los consultados cree que podrían generar tensiones diplomáticas con Chile y un 22% considera que podrían derivar en un conflicto importante. En contraste, un 18% estima que probablemente no habrá conflicto y un 5% descarta esa posibilidad.

Más allá de la defensa nacional, Data Influye midió el escenario político y registró una caída de 11 puntos porcentuales en la aprobación del Presidente José Antonio Kast. El mandatario pasó del 36% obtenido en agosto a un 25% en septiembre, mientras su desaprobación alcanzó un 62%, frente al 61% del mes anterior.

El Gobierno también retrocedió en su evaluación: obtuvo un 24% de aprobación, nueve puntos menos que el 33% de agosto, mientras un 61% lo desaprueba y un 15% no aprueba ni desaprueba su gestión.

La oposición, en tanto, registra un 21% de aprobación y un 46% de desaprobación, mientras un 33% no se inclina por ninguna de las dos opciones.

Al consultar por los referentes políticos, un 45% identifica al Partido Republicano como el más leal al Presidente, mientras un 35% responde que ninguno. Más atrás aparecen el Partido de la Gente, con 5%; el Partido Nacional Libertario, con 4%; la UDI y Renovación Nacional, con 3% cada uno; y el Partido Social Cristiano, con 2%.

Respecto de quién representa mejor a la oposición, la respuesta más frecuente es “ninguno”, con 37%. Le siguen el Frente Amplio, con 21%; el Partido Comunista, con 17%; el Partido Socialista, con 11%; el PDG, con 6%; y la Democracia Cristiana y el Partido Nacional Libertario, ambos con 2%.

Entre las áreas de gestión, las mayores percepciones de retroceso corresponden al crecimiento económico y empleo, con 58%; inflación y costo de vida, con 56%; y medioambiente y desarrollo sostenible, con 51%. Las mayores percepciones de avance se observan en control del ingreso de migración irregular, con 25%; reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes, con 22%; y sistema penitenciario, con 21%.

En materia económica, un 45% califica su situación personal como mala o muy mala y un 42% como ni buena ni mala. Solo un 13% la considera buena o muy buena.

Además, un 69% estima que la recuperación de la economía chilena tardará más de dos años. Para el desempeño de 2026, un 43% cree que la economía decaerá, un 36% que se estancará y un 21% que progresará.

La encuesta Data Influye de septiembre de 2026 se realizó entre el 17 y el 21 de septiembre, con 1.216 entrevistas exitosas y un margen de error informado de ±2,8%.