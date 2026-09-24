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Tiroteo en edificio “sin ley” dejó un herido y dañó parroquia aledaña en Independencia PAÍS Agencia UNO

Tiroteo en edificio “sin ley” dejó un herido y dañó parroquia aledaña en Independencia

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Al menos dos personas han sido detenidas por su presunta vinculación con la balacera, mientras el único herido se ha negado a colaborar con las autoridades correspondientes.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Al menos un herido dejó una balacera registrada la mañana de este jueves 24 en Independencia. El enfrentamiento entre dos bandas comenzó en el edificio Inglaterra y continuó por Santa Laura, avenida Independencia y calle Montau. Un vehículo recibió al menos tres impactos y la parroquia Nuestra Señora de Fátima también fue alcanzada por disparos. El herido llegó por sus medios al Hospital San José. Dos personas fueron detenidas y la PDI investiga el hecho.
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Al menos un herido dejó una balacera ocurrida en la mañana de este jueves 24 en la comuna de Independencia.

El tiroteo partió en el edificio Inglaterra de la calle del mismo nombre, reconocido por la alta prevalencia de delitos; de ahí es que se le conoce como edificio “sin ley”. En las afueras, dos bandas de delincuentes se enfrentaron a balazos, y luego se movieron hasta la avenida Independencia vía calle Santa Laura, a vista y paciencia de los transeúntes.

En la calle Montau siguieron los tiros de este recorrido delictual. Uno de los autos en donde se trasladaba una banda resultó con, al menos, tres impactos balísticos. Asimismo, la parroquia católica de Nuestra Señora de Fátima alcanzó disparos.

El herido a bala llegó por sus propios medios al Hospital San José de Independencia. Como habitualmente ocurre en peleas de bandas con lesionados, la víctima no entregó ningún antecedente sobre el hecho, pero los tiempos y datos de testigos permiten inferir que pudo ser partícipe de la disputa.

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Una vecina de la parroquia, que además se encarga de cuidarla, contó su experiencia. “Me voy a la cocina y veo que en la ventana hay cosas de pintura. Yo digo: ‘ay Dios mío, pero qué pasó aquí’. Había entrado una bala por la ventana”, dijo. Afortunadamente, no resultó lesionada, pero su vivienda sí sufrió impactos de bala.

Al cierre de esta edición, dos personas han sido detenidas. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones ya realiza las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades en el hecho.

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