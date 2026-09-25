O’Higgins: Contraloría busca recuperar $109 millones por irregular compra de inmuebles en municipios

La Contraloría General de la República (CGR) formuló reparos por un total de $109 millones tras detectar irregularidades en la adquisición de inmuebles por parte de las municipalidades de Nancagua y Doñihue, en la Región de O’Higgins. En ambos casos, los bienes raíces pagados con recursos municipales no fueron inscritos a nombre de las respectivas casas edilicias.

En el caso de Nancagua, una fiscalización de la Contraloría Regional de O’Higgins constató que el municipio celebró un contrato de compraventa por $49 millones para adquirir un inmueble, pese a que la operación no contó con la aprobación del Concejo Municipal.

Según el Informe de Investigación Especial N°260 de 2026, tampoco existió un decreto alcaldicio ni un acto administrativo que ratificara la suscripción de la compraventa.

La fiscalización determinó además que el inmueble no fue inscrito a nombre de la Municipalidad de Nancagua en el respectivo Conservador de Bienes Raíces. Como consecuencia, el gasto efectuado por la casa edilicia no se tradujo en la incorporación del bien a su patrimonio.

Contraloría señaló que esta situación también transgrede el deber de resguardo que corresponde al alcalde en su calidad de jefe superior del servicio.

Una situación similar fue constatada en la Municipalidad de Doñihue. En este caso, el municipio desembolsó $60 millones por la supuesta adquisición de un inmueble que tampoco fue inscrito a nombre de la casa edilicia, por lo que no se acreditó su incorporación al patrimonio municipal.

De acuerdo con el Informe de Investigación Especial N°63 de 2026, Contraloría advirtió además que el municipio no cuenta con procedimientos específicos para la adquisición de bienes inmuebles.

Entre las observaciones detectadas en Doñihue también se encuentran la falta de una tasación comercial, la omisión de una licitación pública y la ausencia de un acto administrativo que aprobara la compraventa.

A raíz de las irregularidades detectadas en ambos municipios, la Contraloría formuló reparos —demanda en juicio de cuenta— por los $109 millones desembolsados, con el objetivo de obtener la restitución de esos recursos.

El organismo fiscalizador también ordenó a las municipalidades de Nancagua y Doñihue iniciar sumarios para determinar las eventuales responsabilidades administrativas vinculadas a las operaciones.

Además, todos los antecedentes recopilados serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines que ambos organismos estimen pertinentes.