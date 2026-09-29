“Chile Potencia Turística”: Gobierno y Congreso Futuro lanzan iniciativa con proyección a 2050

Congreso Futuro y la Subsecretaría de Turismo lanzarán este miércoles 30 de septiembre la iniciativa “Chile Potencia Turística”, un espacio que busca reunir a actores públicos y privados para elaborar propuestas destinadas a fortalecer el turismo como sector estratégico del país.

La actividad se realizará en las oficinas del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Vitacura, y contará con la participación del biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Minería, Daniel Mas; la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos; la representante de ESO en Chile, Itziar de Gregorio-Monsalvo; y el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi.

Según informaron los organizadores, la iniciativa apunta a generar una agenda de largo plazo para el sector, con participación del Estado, empresas, academia, sociedad civil y comunidades, y con un horizonte que trascienda los distintos períodos de gobierno.

Entre los temas que serán abordados se encuentran la conectividad, la inversión, la calidad de los servicios turísticos, el conocimiento de los viajeros, la protección de los activos naturales y la participación de las comunidades locales en los beneficios derivados de la actividad.

El encuentro también marcará el inicio de la Mesa de Turismo de Proyecta Chile 2050, instancia que trabajará durante un año en la elaboración de acuerdos y prioridades para el desarrollo del sector, junto con la definición de responsables e hitos que permitan medir su avance.

La actividad se desarrollará entre las 08:30 y las 11:30 horas en las oficinas de ESO, ubicadas en Alonso de Córdova 3107, Vitacura. Al cierre está contemplado un punto de prensa con los participantes.