Pronóstico y Apuestas: Cuánto Paga Chile vs Estados Unidos en los Amistosos

Chile y Estados Unidos se enfrentan en los Amistosos Internacionales. Revisemos las estadísticas de ambos equipos, los pronósticos para este encuentro y un análisis directo de las cuotas y probabilidades para cada selección, según datos del sitio especializado Apuesta Legal Chile.

¿Cuánto Paga las Apuestas en el partido de Chile vs Estados Unidos?

A continuación podrás revisar cuánto pagan las casas de apuestas hoy para el partido de Chile vs Estados Unidos y comparar las mejores cuotas para cada pronóstico.







La victoria de Estados Unidos paga una cuota promedio de 1.53, mientras que el triunfo de Chile alcanza 6.60. Por su parte, el empate ofrece una cuota promedio de 4.00. Estos valores reflejan una clara diferencia en las probabilidades que estiman las casas de apuestas para cada equipo.

En el mercado de Ambos Equipos Anotan, la opción Sí paga un valor promedio de 2.00, mientras que el No tiene una cuota de 1.72. Esto indica cierta expectativa de que al menos uno de los dos equipos no consiga marcar durante el encuentro.

Estadísticas de Chile vs Estados Unidos

Estados Unidos llega con mejores números ofensivos, con 2.2 goles por partido frente a los 0.5 de Chile, además de dominar la posesión y registrar mayor precisión de pases.

Chile, en cambio, destaca en algunos registros defensivos, con 6 porterías a cero frente a 2 de Estados Unidos.

Estos datos muestran un Estados Unidos con mayor protagonismo ofensivo, mientras Chile buscará apoyarse en su capacidad defensiva para contener al rival.

¿Cómo Llegan Chile y Estados Unidos?

Chile llega con 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. La selección ha mostrado dificultades para generar peligro de forma constante, con un promedio de 0.5 goles. Su principal desafío será encontrar espacios y aprovechar mejor las oportunidades que tenga frente al arco.

Estados Unidos también suma 3 victorias y 2 derrotas, pero llega con una propuesta ofensiva más efectiva. El equipo promedia 2.2 goles, por lo que tiene más recursos para generar peligro en la cancha.

Recomendaciones para apostar en Chile vs Estados Unidos

Antes de apostar en el partido entre Chile y Estados Unidos, revisa y compara las cuotas disponibles. Además del Resultado final, puedes analizar mercados como Ambos equipos anotan y Doble oportunidad.

Si eres nuevo en una casa de apuestas, también puedes revisar los bonos de bienvenida y las apuestas gratis, ya que algunas plataformas ofrecen promociones sin rollover para partidos relevantes, como los de la selección chilena.

¿A qué Hora Juega Chile vs Estados Unidos?

El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para el martes 29 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas de Chile y los horarios por país son:

Chile, Argentina y Uruguay: 21:00 hrs.

Bolivia y Venezuela: 20:00 hrs.

Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 hrs.

México (CDMX): 18:00 hrs.

¿Dónde ver el Partido de Chile vs Estados Unidos?

El partido entre Chile y Estados Unidos se podrá seguir en vivo en Chile a través de Mega, tanto por televisión como mediante MegaGO, su plataforma de streaming.