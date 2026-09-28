Senadora Gatica (RN) advierte: “estamos en hora de poder generar un cambio de gabinete”

La senadora y jefa de la bancada de senadores de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, indicó que es momento para el Gobierno de cambiar de gabinete para “mejorar las cosas”.

En conversación con Radio Infinita, la parlamentaria evitó apuntar a qué ministerios deben ser modificados, ya que “esa es una tarea que le corresponde al Ejecutivo”. Sin embargo, precisó que los cambios deben apuntar al área política y social.

“Yo creo que estamos en hora de poder generar un cambio de gabinete para cambiar las cosas de manera más positiva y para que el rumbo de esta administración tenga un buen desempeño también”, indicó.

Acerca de los cuestionamientos hacia el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), la senadora rechazó las críticas hacia el desempeño de este. Gatica defendió a su compañero de bancada ante la posibilidad de que el titular de Segpres sea parte de un eventual ajuste. “Él ha realizado un buen trabajo y eso ha estado demostrado durante este tiempo”, aseguró.

Las declaraciones de la parlamentaria se dan en medio de las críticas hacia la gestión del Gobierno de José Antonio Kast. Aunque Gatica mantiene su respaldo a García, aun así defiende la idea de un cambio de gabinete y cuestiona aspectos de la coordinación del Ejecutivo.

El último cambio de gabinete fue el 14 de agosto de 2026. A pesar de los cuestionamientos, no se ha dado anuncio oficial, pero sí solicitudes desde distintas figuras políticas como la senadora Gatica.