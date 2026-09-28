Suspenden fiesta electrónica anunciada en el desierto florido

La productora responsable de un evento que se iba a realizar en octubre en la región de Atacama anunció este lunes la suspensión del evento.

El evento “Samsara” estaba previsto en la localidad de Chehueque, pero hubo polémica por la posible afectación del desierto florido.

Una científica advirtió durante el fin de semana sobre el impacto que podría causar el ruido en la flora y fauna del lugar.

Te podría interesar:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAMSARA® | Desert Sunset (@samsara_sunset)



La productora aseguró que no se trataba de una fiesta electrónica de 12 horas de duración.

“La propuesta buscaba que los asistentes pudieran conocer el lugar durante el día, vivir el atardecer y finalizar la experiencia bajo uno de los cielos más limpios del mundo. La música era parte de esta experiencia, no su único propósito”.

Añadió que el proyecto contemplaba además observación astronómica, astrofotografía, rutas de contemplación, yoga y meditación.

Además aclaró que fue proyectado dentro de un recinto privado, en un recinto acondicionado para recibir público, en el cual ya se han desarrollado dos versiones de la Fiesta del Pisco con más de 5.000 asistentes.

“El evento no se realizará sobre las flores ni en terrenos administrados, protegidos o relacionados con CONAF”, aseguró.

Finalmente, “la fecha anunciada queda suspendida. El evento será reprogramado únicamente cuando se haya aclarado todo y se cuente con las autorizaciones, medidas de seguridad y protección ambiental correspondientes”.