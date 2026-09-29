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Alvarado respalda a Barros por Malvinas y remite reclamo argentino a canales diplomáticos PAÍS

Alvarado respalda a Barros por Malvinas y remite reclamo argentino a canales diplomáticos

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El biministro sostuvo que las declaraciones del titular de Defensa no contradicen la posición de Chile sobre la soberanía de las islas. Ante las medidas anunciadas por Argentina contra una empresa que opera la ruta con Punta Arenas, señaló que existen mecanismos para reclamar y presentar descargos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El biministro Claudio Alvarado respaldó al ministro de Defensa, Fernando Barros, tras sus declaraciones sobre las Malvinas. Afirmó que Chile mantiene su apoyo histórico al reclamo de soberanía argentino y que las palabras de Barros no contradicen la posición del Gobierno. Consultado por las medidas anunciadas por Argentina contra una empresa que opera la ruta aérea con Punta Arenas, señaló que las partes cuentan con mecanismos diplomáticos para presentar reclamaciones y descargos.
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El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, respaldó al ministro de Defensa, Fernando Barros, tras la controversia que provocaron sus declaraciones sobre las islas Malvinas. Aseguró que el apoyo de Chile al reclamo de soberanía argentino sigue vigente y que Barros no se apartó de esa posición.

Alvarado fue consultado luego de que el titular de Defensa reconociera el control británico sobre el archipiélago y defendiera el comercio entre las islas y Punta Arenas. El biministro afirmó que la posición chilena se mantiene desde 1992 y que fue ratificada en una declaración conjunta de los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei. A su juicio, al considerar las palabras de Barros en su conjunto, “él nunca ha manifestado una posición contraria a la del gobierno de Chile”.

Alvarado sostuvo que la política exterior la define el Presidente y la conduce el Ministerio de Relaciones Exteriores. Añadió que el canciller Francisco Pérez ratificó esa posición durante su interpelación en la Cámara.

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El reclamo por la ruta con Punta Arenas

El biministro también abordó los procedimientos sancionatorios que Argentina ordenó contra Thales UK Limited por operar, según el gobierno argentino, la ruta entre las Malvinas y Punta Arenas con una aeronave británica sin su autorización.

Señaló que Argentina puede formular las reclamaciones diplomáticas que estime pertinentes y que, si una parte chilena resulta afectada, podrá presentar sus descargos. Agregó que, ante una eventual controversia sobre tratados, existen canales para tramitar tanto los reclamos como las defensas correspondientes.

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