Alvarado respalda a Barros por Malvinas y remite reclamo argentino a canales diplomáticos

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, respaldó al ministro de Defensa, Fernando Barros, tras la controversia que provocaron sus declaraciones sobre las islas Malvinas. Aseguró que el apoyo de Chile al reclamo de soberanía argentino sigue vigente y que Barros no se apartó de esa posición.

Alvarado fue consultado luego de que el titular de Defensa reconociera el control británico sobre el archipiélago y defendiera el comercio entre las islas y Punta Arenas. El biministro afirmó que la posición chilena se mantiene desde 1992 y que fue ratificada en una declaración conjunta de los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei. A su juicio, al considerar las palabras de Barros en su conjunto, “él nunca ha manifestado una posición contraria a la del gobierno de Chile”.

Alvarado sostuvo que la política exterior la define el Presidente y la conduce el Ministerio de Relaciones Exteriores. Añadió que el canciller Francisco Pérez ratificó esa posición durante su interpelación en la Cámara.

El reclamo por la ruta con Punta Arenas

El biministro también abordó los procedimientos sancionatorios que Argentina ordenó contra Thales UK Limited por operar, según el gobierno argentino, la ruta entre las Malvinas y Punta Arenas con una aeronave británica sin su autorización.

Señaló que Argentina puede formular las reclamaciones diplomáticas que estime pertinentes y que, si una parte chilena resulta afectada, podrá presentar sus descargos. Agregó que, ante una eventual controversia sobre tratados, existen canales para tramitar tanto los reclamos como las defensas correspondientes.