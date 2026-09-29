Zaliasnik sigue como embajador: Gobierno evita definir su salida tras declaración de Hermosilla

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, evitó pronunciarse sobre la continuidad del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, luego de que Luis Hermosilla lo mencionara en una declaración ante la Fiscalía sobre nombramientos judiciales. Tampoco anunció si el Gobierno lo llamará a consulta.

De acuerdo a lo revelado en un reportaje de Reportea, Hermosilla afirmó frente a los fiscales que investigan el caso nombramientos, que Zaliasnik tenía mayor acceso que él a integrantes de tribunales superiores y que ambos conversaban con el abogado Samuel Donoso sobre candidatos a cargos judiciales. Se trata de afirmaciones contenidas en su testimonio, cuya investigación sigue en curso.

Consultado por esos antecedentes y por los llamados de parlamentarios de oposición a que el embajador deje el cargo, Alvarado señaló que no emitiría un juicio y remitió el asunto al ámbito judicial. Ante la pregunta específica sobre un posible llamado a consulta, respondió que las autoridades deben ponderar las situaciones que afectan a los representantes de Chile y que esa es una “evaluación de carácter permanente”.

El biministro añadió que las faltas manifiestas de representantes del país ameritan llamados de atención o reprimendas. Sin embargo, situó los antecedentes referidos a Zaliasnik en el ámbito de la investigación penal. Su respuesta dejó abierta la evaluación del Gobierno, sin comunicar una decisión sobre el embajador.

Hermosilla prestó la declaración el 27 de agosto ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en una causa que indaga delitos de corrupción vinculados a nombramientos judiciales. En ella también nombró a otras personas con quienes, según sostuvo, conversaba sobre esas designaciones.

Una de las preguntas se centró en un mensaje de noviembre de 2022. Zaliasnik le pidió ayuda a Hermosilla antes de que una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisara la prisión preventiva de Octavio Gamboa, exejecutivo de Swell Capital, en una causa en la que Zaliasnik representaba a la contraparte. Hermosilla explicó que conocía a la jueza Isabel Margarita Zúñiga, integrante de esa sala, porque había trabajado en su oficina. Sin embargo, dijo no recordar si efectivamente habló con ella. Su respuesta a la solicitud, señaló, no demuestra que haya realizado la gestión.

Zaliasnik figura como imputado en otra investigación de la Fiscalía de Valparaíso, abierta tras la publicación de antecedentes sobre gestiones suyas y de Hermosilla en nombramientos judiciales. Según Reportea, ambos impulsaron cerca de diez designaciones y posteriormente solicitaron favores a algunos de los jueces nombrados. Esos antecedentes son materia de investigación; no constituyen una conclusión judicial sobre la responsabilidad del embajador.

Las fiscales también consultaron a Hermosilla por la remuneración de Zaliasnik en la defensa del entonces general director de Carabineros Mario Rozas. El abogado respondió que no tenía conocimiento de una triangulación de honorarios a través de la Empresa Nacional del Petróleo y que recordaba una negociación directa entre Rozas y Zaliasnik. Dijo desconocer quién pagó finalmente esa defensa.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.