Escudo Fronterizo: roban tres vehículos fiscales desde Putre y se los llevan a Bolivia

En una verdadera saga se han convertido los incidentes en torno al Plan Escudo Fronterizo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. A solo horas de que la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota publicitaran las bondades de las «nuevas estrategias», esta vez con foco en el límite costero con Perú, una banda dedicada al robo de vehículos, cuyos integrantes son conocidos en la jerga boliviana como «chuteros», se encargó de recordar la vulnerabilidad del altiplano como corredor para el tráfico de vehículos robados.

En la madrugada del viernes, a solo cuadras de la Segunda Comisaría de Carabineros y de las sedes de la Delegación Provincial y de la Municipalidad de Putre, un grupo ingresó al garaje municipal y sustrajo tres camionetas del año 2025: dos Mitsubishi en arriendo y una Toyota obtenida en un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los vehículos salieron rápidamente por un paso no habilitado y ya a las 8 de la mañana, los “chuteros”, tal como acostumbran en su dinámica delictiva, publicitaron un video en Tik Tok jactándose de su hazaña, al estilo de un hacker capturando páginas de instituciones de alta relevancia.

El alcalde de Putre, Javier Tito Huayllas reveló a Aquí Arica que obtuvo testimonios que confirmaron que las tres camionetas transitaron por la Ruta Internacional 11 Ch hasta el sector del antiguo Complejo Fronterizo Chungará, es decir, burlaron las dependencias de la 2a Comisaría de Putre, luego el retén policial de Chucuyo y la Tenencia de Chungará, sin que ninguna patrulla de Carabineros de Chile pudiera frenarlas.

“Estamos impactados con lo ocurrido y también preocupados por la inquietud que esto ha causado en el poblado de Putre. Fue por eso que a las pocas horas decidí reunirme con los dirigentes sociales. Por esta situación, vamos a acelerar el proyecto de televigilancia, cuyo proceso estaba en plena planificación, y para eso vamos a pedir apoyo para que lo más pronto tengamos cámaras de televigilancia en puntos críticos y más camionetas para patrullajes”, expuso la autoridad comunal.

El jefe comunal dijo que ninguna hipótesis está descartada, “y es obvio que aquí surgen dudas sobre cómo se obtuvo información tan precisa para dar este golpe. La Fiscalía investigará quiénes estuvieron a cargo de estos vehículos, si también dentro de ellos hay personal que ya no está en el municipio, porque es evidente de que quienes robaron las camionetas hicieron un golpe quirúrgico. Lo que puedo decir es que este robo quedó al descubierto a las 7.20 de la mañana y ya a las 8 de la mañana había un video circulando de que el robo lo habían hecho durante la madrugada. Definitivamente, se hace necesario que haya más patrullajes en nuestra comuna, pues todo el mundo sabe que por aquí salen los vehículos que son robados en Arica”.

También el edil reconoció que en julio fue víctima del robo de su vehículo particular en Arica. El móvil lo halló finalmente en Cochabamba, ciudad boliviana donde tuvo que negociar con quien lo estaba comercializando para recuperarlo. “Fue una decisión personal recuperar mi auto. Lo tuve que volver a comprar y estoy en el trámite de obtener su nueva patente. No se lo doy a nadie y empatizo con todas las familias que han sufrido el robo de sus vehículos. Creo que si el Presidente José Antonio Kast va a Bolivia, tiene que exigir que se comprometan a devolver y a perseguir este delito”, relató.

Al interior del Gobierno se sintió como un golpe duro, porque puso en tela de juicio la efectividad del Escudo Fronterizo que horas antes habían publicitado mediante un cuidado video grabado en La Concordia. La lectura interna fue una sola: el robo apuntaba al delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta (UDI), quien se ha erigido como el «paladín» del Escudo Fronterizo.

Una fuente cercana a la autoridad señaló a Aquí Arica que “a Sebastián los delincuentes le quisieron pasar la cuenta porque su gestión se ha centrado en publicitar los aciertos policiales en la frontera sobre decomisos de contrabando, incluso con un chofer peruano muerto. Las bandas de chuteros ya lo conocen y lo siguen en redes sociales desde su etapa como candidato a diputado, cuando lanzó un discurso frontal contra los chuteros. Por eso no es casual este robo en una localidad tan pequeña como Putre. Allí él ejerce como autoridad, y lo que le quisieron decir es que su plan no es infalible. Ha dormido en los retenes y ha lucido como trofeos los camiones incautados con contrabando. Ahora simplemente le vino una vuelta de mano”.

Avanzada la tarde del viernes, circuló un video en el que el teniente coronel de la Policía Boliviana, en la localidad de Patacamaya, Edmundo Fuentes Camacho, confirmaba que había sido pesquisada una de las tres camionetas municipales y que “pronto” sería devuelta a Chile y que existía un detenido. El móvil corresponde a uno marca Mitsubishi y que era arrendado a la concesionaria Mitta.

¿Dateo a “chuteros”?

Si bien desde el municipio han señalado que el robo no generó pérdidas al patrimonio municipal, ya que dos eran vehículos en arriendo y el tercero estaba asegurado, lo que sí no puede desconocer la administración edilicia es cómo los ladrones supieron de la existencia de los vehículos y ubicaron con tanta facilidad las llaves de los móviles que se encontraban en la oficina del encargado de vehículos en el garaje municipal.

El portón del Galpón de la Unidad Operaciones fue forzado con herramientas, rompieron una cadena y un fierro que se usaba para bloquearlo. Luego entraron a la oficina donde estaban las llaves de los móviles, sin que nadie viera ni oyera nada. Todo habría ocurrido entre la 1 y las 4 de la madrugada del viernes. A las 7.20 horas, un funcionario advirtió que el garaje había sido vulnerado y de ahí vino la búsqueda frenética de los choferes asignados a las camionetas, quienes reconocieron que no habían retirado los vehículos de ese sitio.

La pregunta que ronda es ¿cómo los ladrones obtuvieron información tan fina? y ¿cómo en el Centro de Salud Familiar (Cesfam), que está al lado, no advirtieron nada pese a que funciona las 24 horas?

Dardos a la Cancillería

Uno de los que no se demoró en reaccionar por el robo fue el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN). Y no era para menos: horas antes del suceso había acompañado al delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta, en un video promocional en el que destacaban las nuevas estrategias y tecnologías del Escudo Fronterizo (ver video).

Sistemas que, en todo caso, aún no se han puesto en marcha en la provincia de Parinacota, donde la frontera es extensa, no cuenta con campos minados y presenta una enorme variedad de pasos irregulares que no han sido intervenidos con zanjas como las construidas en el límite costero norte.

Paco se fue en picada contra la Cancillería chilena, exigiendo una acción más contundente para lograr que Bolivia comprometa acciones más decididas en contra del robo de vehículos. “La Cancillería se tiene que poner los pantalones y tomar acciones concretas. No sacamos nada con fortalecer nuestras fronteras, invertir en seguridad y trabajar estratégica y coordinadamente con todas las instituciones, si en Bolivia hay impunidad, porque es un incentivo a que los delincuentes sigan cruzando vehículos por nuestras fronteras“, indicó la autoridad.

Consejero regional víctima

Otro que también no ocultó su molestia por el robo al municipio fue el consejero regional Óscar Pantoja (PL), quien también fue víctima de un robo de su vehículo. El core emplazó al Gobierno “para que esto se detenga. A mí me robaron el vehículo desde mi casa. No basta con que no digan que las estadísticas bajaron si se siguen robando vehículos en la región. Según informes de las dos policías hay más de 50 pasos no habitados por donde están saliendo los vehículos robados, y la verdad es que la gente siente impotencia porque no pueden recuperarlos. Son casi 170 kilómetros de la frontera de Arica y Parinacota que son muy permeables”.

El core afirmó que falta que las autoridades de Gobierno ejecuten medidas de sentido común como la instalación de puntos de control en las rutas que habitualmente usan los “chuteros” para huir a Bolivia, tales como Ruta Internacional 11 Ch y la Ruta A-31 Presencias Tutelares. “Esta es la única solución rápida que permitiría frenar esto que se ha ido disparado. Y es cierto que los robos bajaron un 44,7% los primeros ocho meses respecto del año pasado. Pero eso no debe alegrar a nadie, porque son casi 500 vehículos robados. Sabemos que los ladrones actúan de noche y se van en la madrugada, así es que amerita una nueva estrategia de las autoridades, dejando atrás esos videos publicitarios donde nos dicen que tienen todo controlado”, remató.