Vence plazo para que WOM tenga desplegado el 90% de su red 5G

Este miércoles 30 de septiembre vence el plazo para que WOM tenga instalado el 90% de las antenas comprometidas para su red 5G, de acuerdo con el cronograma establecido en la transacción que la compañía suscribió con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en octubre de 2025.

El acuerdo fijó nuevos plazos luego de que la empresa incumpliera el calendario original de la licitación. El 10% restante de la infraestructura deberá estar operativo antes del 31 de diciembre de este año.

El cumplimiento del cronograma será uno de los antecedentes que estarán bajo revisión en el Senado, donde se solicitó realizar una sesión especial para analizar el estado de la red 5G y de la Fibra Óptica Nacional, ambas adjudicadas a WOM.

La solicitud fue impulsada por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta, junto con los comités de Renovación Nacional y del Partido Socialista, PPD y Partido Liberal. La sesión se realizaría durante las próximas semanas.

Las obras correspondientes al hito que vence este miércoles debían estar operativas originalmente en octubre de 2023. Según los antecedentes contenidos en el comunicado, a esa fecha WOM registraba un avance promedio de 69% en las tres bandas adjudicadas en el concurso 5G.

El conflicto derivó en procedimientos sancionatorios y posteriormente en la transacción con el CDE, que estableció un nuevo calendario de despliegue y una compensación económica. Parlamentarios han cuestionado ese acuerdo y solicitaron a la Contraloría pronunciarse sobre el tratamiento de las garantías.

Durante agosto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, sostuvo ante la comisión del Senado que existió un “incumplimiento sustantivo de sus obligaciones esenciales” por parte de la empresa y manifestó reparos al acuerdo alcanzado con el CDE.

Ese mismo mes, un informe de la Contraloría constató incumplimientos en los niveles de disponibilidad y los plazos del proyecto Fibra Óptica Nacional. Tras ese pronunciamiento, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ordenó el cobro de una boleta de garantía por más de $12.900 millones.

A este escenario se suma una demanda de nulidad de derecho público presentada por Claro Chile contra el Fisco, el CDE y WOM, que busca dejar sin efecto la transacción de 2025. La acción también solicita que Subtel inicie un procedimiento de caducidad de las concesiones de WOM y que se indemnicen los perjuicios que Claro afirma haber sufrido como participante del concurso 5G.