Comisión boliviana cuestiona nueva quema de evidencia del Caso Narcomaderas en Arica

A pocos metros de la cancha de incineración de drogas del Servicio de Salud de Arica, ubicada en el sector Pampa Ossa, llegaron este jueves los integrantes de la Comisión Investigadora del Senado de Bolivia que arribaron este martes a la ciudad para recabar antecedentes sobre el denominado Caso Narcomaderas.

En el lugar, los parlamentarios bolivianos advirtieron que parte del cargamento de madera decomisado por contener trazas de cocaína, pasta base de cocaína y ketamina estaba siendo destruido por el Servicio de Salud, pese a que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota había solicitado el pasado 21 de septiembre suspender su eliminación mientras no concluyeran diligencias requeridas por la defensa de 15 de las 23 empresas involucradas en la investigación penal.

El presidente de la Comisión Investigadora del Senado boliviano, Nicanor Cochi, señaló que no emitirán un pronunciamiento definitivo hasta este viernes, cuando finalice la visita oficial de la delegación parlamentaria.

Los legisladores permanecieron pocos minutos en el lugar, luego de que una patrulla de Carabineros les solicitara retirarse por razones de seguridad.

La visita se produjo luego de que la comisión conociera antecedentes durante su primera jornada en Arica, entre ellos registros gráficos que daban cuenta del traslado de cargas desde el puerto hacia la zona de incineración.

Desde el Servicio de Salud de Arica declinaron entregar una versión oficial sobre lo ocurrido, argumentando “razones de seguridad”. La Delegación Presidencial Regional tampoco emitió comentarios.

El Caso Narcomaderas investiga un cargamento de madera proveniente de Bolivia que fue decomisado en Chile tras detectarse sustancias ilícitas en su interior, involucrando a 23 empresas que forman parte de la investigación.