EEUU niega visa a senador Núñez (PC) y queda fuera de cita parlamentaria en Nueva York

La delegación chilena que participó en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Nueva York debió modificar a uno de sus integrantes luego de que el senador Daniel Núñez (PC) no obtuviera a tiempo la visa para ingresar a Estados Unidos. Su cupo terminó siendo ocupado por la senadora Loreto Carvajal (PPD).

Núñez había sido convocado para reemplazar al senador Francisco Huenchumilla (DC), quien no pudo concurrir por motivos personales. La actividad parlamentaria se realizó en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, desarrollada la semana pasada en Nueva York.

El senador comunista explicó que, una vez definido su viaje, inició las gestiones con la Oficina de Relaciones Internacionales del Senado. El proceso incluyó obtener su pasaporte diplomático y presentar la solicitud de visa ante Estados Unidos.

Sin embargo, según su relato, desde el propio Senado le advirtieron que los plazos disponibles no permitían conseguir el documento antes de la fecha del encuentro. “Por los plazos, no había posibilidad de sacar esa visa, y eso significó que yo no pude viajar”, señaló Núñez.

El parlamentario cuestionó que no existiera una vía que permitiera agilizar la tramitación considerando que la cita coincidía con la Asamblea General de la ONU. A su juicio, el país anfitrión debía facilitar el ingreso de las delegaciones que asistían a actividades relacionadas con esa instancia internacional.

Emol informó que la Embajada de Estados Unidos en Chile negó la solicitud debido a un problema de plazos. Está Pasando, en tanto, señala que la visa no llegó a concretarse y que no se ha informado públicamente una razón adicional por parte de las autoridades estadounidenses.

El episodio también provocó cuestionamientos desde el Partido Comunista. El diputado Luis Cuello calificó lo ocurrido como una “conducta matonesca” del gobierno de Donald Trump.