Conservador de Santiago alerta a la Corte que Luis Maldonado no formalizó entrega del cargo

A horas de que Luis Maldonado deje oficialmente sus funciones como conservador de Bienes Raíces de Santiago, su par Carlos Miranda informó a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones que no había recibido antecedentes sobre la entrega formal de los registros que deberá asumir transitoriamente.

Maldonado, de 81 años, cesará en el cargo este viernes 2 de octubre, en aplicación de la reforma notarial y registral que fijó el retiro de los auxiliares de la justicia mayores de 75 años. El Ministerio de Justicia ya firmó los decretos que formalizan la salida de Maldonado y otros 34 notarios y conservadores.

Según informó La Tercera, Miranda, titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes, envió este jueves un oficio a la fiscal judicial Macarena Troncoso para advertir que, hasta ese momento, no había recibido información ni antecedentes relativos al proceso de entrega y traspaso de los registros a cargo de Maldonado.

La legislación establece que el conservador que cesa debe efectuar una entrega formal a quien lo suceda, mediante un inventario cuya copia debe ser remitida a la Corte de Apelaciones. En el caso particular del Conservador de Santiago, la reforma contempla que ante el cese de uno de sus titulares sea reemplazado por los otros conservadores de acuerdo con su antigüedad.

Miranda sostuvo ante la Fiscalía Judicial que, de aplicarse esa regla, le correspondería asumir transitoriamente las funciones del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas y del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. También manifestó su disposición a recibir instrucciones para materializar el traspaso y asegurar la continuidad del servicio.

La situación ocurre mientras Maldonado mantiene acciones judiciales destinadas a cuestionar la aplicación de la nueva regla de retiro. Sin embargo, la tramitación ante el Tribunal Constitucional no ha suspendido su cese, que opera desde este 2 de octubre conforme a la reforma legal.