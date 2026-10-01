Cuatro carabineros detenidos y desvinculados por caso ligado a vehículos robados

Cuatro funcionarios de Carabineros de Rancagua fueron detenidos durante este jueves por su vinculación con delitos de falsificación de instrumentos públicos relacionados con vehículos con encargo por robo. Tras conocerse los antecedentes, los cuatro efectivos fueron desvinculados de la institución.

La investigación se originó en la Región Metropolitana y derivó en la emisión de 12 órdenes de detención por parte del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, las que comenzaron a ser ejecutadas durante las últimas horas.

Los operativos se desplegaron en distintas zonas del país. En la Región Metropolitana se realizaron diligencias en las comunas de La Florida, Colina y Lampa, mientras que en O’Higgins los procedimientos se concentraron en Rancagua, Machalí y El Olivar.

Fue en esta última región donde fueron detenidos los cuatro funcionarios de Carabineros vinculados hasta ahora con el caso.

Las diligencias también alcanzaron a la Región del Maule y a la comuna de Hualpén, en la Región del Biobío.

Hasta el momento no se ha informado si las restantes órdenes de detención fueron concretadas ni si existen otros funcionarios de Carabineros o civiles detenidos en el marco de la investigación.

A través de un comunicado, la Zona de Carabineros Libertador Bernardo O’Higgins informó que los antecedentes que involucran a los cuatro efectivos fueron detectados a partir del trabajo de personal especializado de Asuntos Internos.

Según la institución, dicho personal “logró vincular a cuatro funcionarios de la institución con hechos constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo”.

Carabineros señaló que, una vez conocidos los antecedentes, adoptó medidas administrativas contra los involucrados y determinó su salida de la institución. “Conocidos estos antecedentes, la Institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”, indicó.

Junto con las desvinculaciones, Carabineros dispuso una investigación administrativa para establecer las responsabilidades individuales que pudieran derivarse de los hechos.

Los antecedentes también fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que estará a cargo de la investigación penal.

En su declaración, la institución afirmó que mantiene “una política permanente de control interno orientada a resguardar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales”.