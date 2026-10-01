Tras invitación de Mark Carney: Presidente Kast prepara visita a Canadá para marzo 2027

Canadá comienza a instalarse como uno de los primeros destinos de la agenda internacional del Presidente José Antonio Kast para 2027. En La Moneda trabajan preliminarmente con marzo como fecha para una visita del Mandatario, según fuentes de gobierno, aunque el viaje todavía no ha sido anunciado oficialmente.

El compromiso, según consigna La Tercera, surgió de la reunión que Kast sostuvo el 22 de septiembre en Nueva York con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Canadá es un socio relevante para Chile en comercio, inversión y minería. Hoy, en Nueva York, sostuvimos una muy buena conversación con el primer ministro Mark Carney para seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestros países. pic.twitter.com/ufYyN3yUPk — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 23, 2026

La visita buscaría profundizar una relación que tiene un fuerte componente económico. Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile y, durante el encuentro, ambos gobiernos abordaron oportunidades de cooperación en áreas como minerales críticos, defensa y aeroespacio, además de investigación antártica.

El viaje coincidiría además con un hito bilateral: en julio de 2027 se cumplirán 30 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, vigente desde 1997. Ambos países han destacado el acuerdo como uno de los pilares de su relación económica.

La Antártica aparece también entre los asuntos que podrían marcar la relación durante el próximo año. Carney manifestó a Kast el interés canadiense en participar en una expedición conjunta con Chile durante 2027, ampliando la cooperación científica entre ambos países.

Con ello, Canadá se suma a los destinos que comienzan a perfilarse para el segundo año de gobierno de Kast, mientras La Moneda ordena su calendario exterior después de la intensa agenda internacional prevista para el cierre de 2026.