Estudio: 6 de cada 10 ciudadanos creen que Kast no ha cumplido ninguna o casi ninguna promesa

A poco más de seis meses de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, la evaluación ciudadana comienza a desplazarse desde las expectativas hacia el cumplimiento de las promesas presidenciales. Según la edición de septiembre de Brecha Pública UCEN–Qualiz, seis de cada diez consultados consideran que el Mandatario ha cumplido “ninguna o casi ninguna” de ellas.

El 60,8% de la ciudadanía se ubica en esa categoría, casi el doble del 31,2% registrado entre los integrantes del denominado Panel Político. En sentido inverso, un 31,2% de ese grupo considera que Kast ha cumplido “la mayoría” o “la totalidad o casi todas” sus promesas, frente a apenas 14% entre los ciudadanos.

El resultado viene acompañado por un deterioro de la evaluación presidencial. La desaprobación ciudadana aumentó de 50,5% en agosto a 60,7% en septiembre, mientras la aprobación retrocedió desde 36,5% a 24,9%. Entre los actores políticos consultados, en cambio, Kast obtiene 40,6% de aprobación y 53,1% de desaprobación, revirtiéndose la fotografía de agosto, cuando ese grupo era más crítico que la ciudadanía.

La magnitud del descenso es consistente, aunque no directamente comparable por sus metodologías, con otras encuestas divulgadas durante septiembre. Data Influye registró 25% de aprobación y 62% de desaprobación, mientras la última medición mensual de Cadem situó ambos indicadores en 35% y 60%, respectivamente. Criteria cerró septiembre con 31% de aprobación y 58% de desaprobación.

Economía: el mundo político mira el empleo y la ciudadanía el bolsillo

El estudio también detecta una brecha en la lectura de las prioridades económicas. Un 68,8% del Panel Político sostiene que la creación de empleo debería recibir la mayor atención del Gobierno durante los próximos seis meses, alternativa escogida por solo 26,1% de los ciudadanos.

Entre estos últimos, el 33,9% prioriza el control del costo de vida y la inflación, mientras otro 13,4% menciona el mejoramiento de salarios e ingresos. Además, 38,4% espera que la situación económica de su hogar empeore producto del escenario actual, porcentaje que baja a 21,9% entre los integrantes del Panel Político.

La economía aparece, además, como el área donde los ciudadanos perciben uno de los mayores déficits de cumplimiento del Ejecutivo: 41,5% identifica “economía, crecimiento y empleo” como el ámbito en que el Gobierno ha cumplido menos, seguido por delincuencia y seguridad pública, con 39,5%.

Política exterior y el factor Bachelet

La medición, realizada durante una semana marcada por la controversia por el Escudo de las Américas y la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, también consultó por la conducción internacional del Gobierno. Un 57,3% de la ciudadanía la califica como “mala/deficiente” y considera que ha dañado la posición internacional y los vínculos estratégicos de Chile. En el Panel Político la cifra llega a 56,2%.

En ese escenario aparece otro resultado políticamente sensible para La Moneda. Ante el retiro de la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, 45% de los ciudadanos identifica como principal factor la decisión del Gobierno de Kast de retirar el respaldo de Chile, frente a 25% del Panel Político. En cambio, 28,9% de la ciudadanía atribuye el desenlace principalmente a debilidades propias de la candidatura.

La encuesta también entrega una señal hacia la oposición. El 62,5% del Panel Político considera que sus partidos y liderazgos “no se han organizado en su rol opositor”, percepción que alcanza a 29,5% entre la ciudadanía. Apenas 6,2% de los actores políticos consultados considera que la oposición ha sido un aporte fiscalizador, frente al 19,9% ciudadano.

Para Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, el foco no está solamente en la desaprobación presidencial, sino en la evaluación del cumplimiento. A su juicio, el resultado muestra que la discusión comienza a trasladarse desde las expectativas hacia los resultados concretos percibidos por la población.

La medición fue realizada entre el 22 y el 29 de septiembre. El Panel Ciudadano consideró 623 personas adultas de las 16 regiones, con un margen de error informado de ±4,7 puntos porcentuales y 95% de confianza. Los resultados fueron ponderados por sexo, edad, región y grupo socioeconómico. El Panel Político, en tanto, reunió 35 registros de parlamentarios, exautoridades, dirigentes y asesores y exasesores; es no probabilístico y no ponderado, por lo que el propio estudio señala que sus resultados deben entenderse como una “radiografía cualificada” del mundo político y no como una muestra representativa de ese universo.

Revisa aquí el estudio completo de Brecha Pública UCEN–Qualiz.