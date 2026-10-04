“Estoy que me saco la ropa, me dio mucho calor”: la sarcástica crítica de alcaldesa a Jorge Quiroz

Partió con tono de humorada, pero la interpelación de la alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, al ministro Jorge Quiroz por el alza en el precio de las parafinas terminó revelando una molestia profunda. La edil publicó en sus redes sociales un registro en donde partió ironizando con las declaraciones del titular de Hacienda, a propósito del aumento registrado este jueves en el precio de los combustibles: $ 40 y $ 95 por litro en las gasolinas y el diésel, pero $ 281,8 por litro en el kerosene (parafina).

“Hoy día nadie consume parafina porque a estas temperaturas, la verdad es que el consumo es mínimo. Ese es el motivo por el cual se descongeló, pero en el caso de las bencinas hemos ido más pausado, pero teniendo que siempre reflejar la tendencia”, declaró el titular de Hacienda tras conocerse las cifras.

“Mire la temperatura aquí, compare la temperatura con Santiago. Este es el sur de Chile (…) Estoy que me saco la ropa, me dio mucho calor aquí. No necesitamos parafina, no necesitamos calefacción porque aquí es terrible el calor que hay”, comentó con sarcasmo la alcaldesa Espinoza, lo que contrastaba con el fondo de su mensaje: una costa chilena bajo fuertes lluvias que hacían casi imposible escucharla. Y es que Hualaihué es una comuna de la Provincia de Palena, Región de Los Lagos, conocida por ser la puerta norte de la Carretera Austral.

“Oiga, ministro: conozca la realidad, conozca las comunas apartadas”, criticó a renglón seguido, a lo que sumó la falta de corrección sobre la realidad más extrema del país por parte de otro de los secretarios de Estado: Claudio Alvarado, “nuestro querido Claudio Alvarado”.

“Él conoce la realidad, es chilote, es de Chiloé. Cómo no se van a juntar todas estas cabezas pensantes y no se van a dar cuenta el disparate que fue a decir el ministro Quiroz, que nos está bajando todos los temas de la calefacción, de los combustibles”, apuntó Espinoza, con un tono de voz que evidenció una molestia que hizo explícita.

“Cómo no voy a tener rabia, tengo impotencia. Pero no me van a callar, viendo a mi gente cómo está porque acá estamos con temporal, con lluvia. Estamos pasándola mal en las comunas más apartadas. Pero este señor Quiroz y todos estos ministros, que son designados por este Presidente de la República que no tiene idea, no conoce la realidad porque a ellos no les falta nada. Aquí mi gente vive el día a día. Así que cómo no voy a tener rabia (…) Ellos viven en el norte de Chile, vive en otro país. Dividieron el país (…) y el sur de Chile para ellos no existe“, sentenció la edil.

Su crítica se suma a la que algunos días antes ya había planteado el alcalde de Temuco, Roberto Neira quien, con menos ironía pero el mismo nivel de crítica, también reparó en las condiciones climáticas de las zonas del sur y australes del país: “Hemos tenido muchos temporales, muchas situaciones complejas en mi ciudad que me corresponde administrar y trabajar. Veo diariamente las personas comprando parafina y esta es una muy mala noticia, como muchas que nos ha entregado usted“.