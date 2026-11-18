El Ministerio de Salud (Minsal) intentó apagar la polémica por su campaña antitabaco “¿Pa’ qué fumas?”, pero las dudas siguen echando humo. Este miércoles, la cartera publicó un detrás de cámaras para explicar cómo se realizó el cuestionado video, cuya estética, costo y eventual utilización de inteligencia artificial (IA) desataron críticas en redes sociales.

El registro, de un minuto y 24 segundos, muestra cinco etapas de producción: bocetos, diseño de personajes, animación 3D, montaje y grabación musical. El ministerio asegura que participaron ilustradores, animadores, músicos y cantantes, con más de 480 horas de trabajo.

Sin embargo, hubo una aclaración que llamó especialmente la atención: “La IA se usó solo en una etapa del render”, señala el video, sin precisar qué herramientas se utilizaron ni cuánto influyeron en el resultado final. La cartera, de todos modos, defendió la producción como “un trabajo hecho por personas de principio a fin”.

Y las dudas no terminaron ahí. Según consignó Radio Biobío, usuarios de redes sociales cuestionaron presuntas inconsistencias en los bocetos y en las imágenes presentadas como parte de la animación 3D. Algunos sostuvieron que los dibujos no corresponderían a etapas previas de producción, aunque esas sospechas no han sido verificadas técnicamente.

Fuentes conocedoras del caso señalaron al citado medio que el detrás de cámaras estaba presupuestado desde antes de la controversia y que incluso debía publicarse con anterioridad.

¡Así se hizo #PaQuéFumas! En este video te mostramos el detrás de cámara de nuestra campaña #PaQuéFumas, una iniciativa que busca aumentar la percepción de riesgo y daño asociado al consumo de tabaco y de sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sin nicotina (SESN) en adolescentes de 12 a 14 años. A través de un lenguaje cercano y creativo, buscamos generar conciencia entre adolescentes, fortalecer su capacidad para rechazar el consumo y entregarles herramientas para tomar decisiones informadas y prevenir el inicio del consumo. ¡Muchas gracias a todo el equipo humano que hizo posible esta campaña y que puso su talento y compromiso en cada etapa de la creación! — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 18, 2026

Los $120 millones bajo la lupa

La campaña fue adjudicada a Agencia FRI SpA por $120 millones, impuestos incluidos. Eso sí, el monto corresponde a toda la iniciativa, no solo al video. Según explicó el Minsal a The Clinic, del presupuesto neto, un 55,5% se destinó a difusión, un 32,5% a producción y el 12% restante a la comisión de la agencia.

Pero hay otro antecedente. El Dínamo reveló que la oferta de FRI contemplaba alrededor de $20 millones para un servicio de posproducción audiovisual que incluía IA generativa. Esto no significa que toda esa suma se haya gastado en inteligencia artificial, pero deja abierta la pregunta sobre cuánto costó efectivamente su utilización.

La campaña, lanzada el 13 de noviembre para prevenir el consumo de tabaco y vapeadores entre adolescentes, también recibió críticas de Los Tachuela por su estética circense y de la Fundación Chilena de Cáncer Pulmonar, que cuestionó su enfoque sobre la enfermedad.

Por ahora, el Minsal mostró parte de la cocina de su campaña, pero sigue sin precisar qué hizo exactamente la inteligencia artificial, cuánto costó su intervención y qué alcance tuvo en la producción. El detrás de cámaras buscaba entregar respuestas, aunque terminó dejando nuevas preguntas sobre la mesa.