El Gobierno consiguió destrabar uno de los principales conflictos del Presupuesto de Salud 2027, luego de alcanzar un acuerdo con senadores de oposición para reponer $28.207 millones a la Ley Ricarte Soto y asegurar la continuidad de programas de atención primaria. El entendimiento permitió avanzar en la discusión del erario en el Senado, aunque dejó diferencias pendientes.

Hacienda presentó 13 indicaciones y un protocolo de acuerdo para responder a los cuestionamientos por los recortes inicialmente contemplados para tratamientos de alto costo y programas municipales.

El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, valoró la reposición de fondos. “Lo que venía en el presupuesto era una rebaja de $28 mil millones para los actuales usuarios de la Ley Ricarte Soto, y eso era inaceptable”, sostuvo.

El parlamentario destacó que el acuerdo permitirá mantener la cobertura de medicamentos, dispositivos y tratamientos de los actuales beneficiarios, aunque reconoció que todavía no resuelve la incorporación de nuevas enfermedades.

Desde Hacienda, sin embargo, el ministro Jorge Quiroz defendió que los recursos nunca estuvieron en riesgo. “Siempre estuvo la Ley Ricarte Soto debidamente financiada”, aseguró, explicando que el Ejecutivo decidió explicitar los montos para despejar las dudas de los parlamentarios.

La senadora Karol Cariola (PC) fue más crítica. “No hay mucho que celebrar, lo que acá nosotros logramos hacer es más bien reponer recursos que se habían rebajado”, afirmó. Añadió que el acuerdo mantiene la posibilidad de suplementar el fondo desde el Tesoro Público, mientras buscan establecer compromisos para incorporar nuevas patologías.

Por su parte, Alejandra Sepúlveda (independiente) valoró el resultado, aunque lanzó un dardo a Hacienda: “La verdad que todo cuesta con el ministro Quiroz, pero se logró por fin recuperar los recursos para la Ley Ricarte Soto”.

El problema pendiente en los consultorios

Las negociaciones también permitieron resguardar el financiamiento de programas de atención primaria, entre ellos Salud Bucal, Cuidados Paliativos Universales, Más Adultos Mayores Autovalentes y el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria.

El acuerdo contempla mantener durante 2027 las contrataciones a honorarios asociadas a estas prestaciones y asegurar que las comunas reciban montos no inferiores a los de 2026.

Sin embargo, el Gobierno no accedió a aumentar el aporte basal per cápita, que determina parte de los recursos que reciben los municipios por cada persona inscrita en sus centros de salud.

Cariola cuestionó que el reajuste alcance apenas los $200 adicionales por persona. “¿Qué mejora concreta se puede financiar en un CESFAM que ya tiene déficit con este reajuste?”, planteó.

Castro reconoció que el entendimiento no satisface todas las demandas, pero destacó que los recursos comprometidos para los programas municipales quedarán identificados y sujetos a mecanismos de seguimiento para evitar su discontinuidad.

En paralelo, Sepúlveda resaltó la defensa de los recursos del Hospital Digital, especialmente relevantes para las regiones y localidades apartadas, y apuntó a la posibilidad de llevar esa controversia a comisión mixta.

Las indicaciones del Ejecutivo también incorporaron medidas para reducir las listas de espera No GES, priorizar a pacientes que llevan más de un año esperando atención y resguardar tratamientos farmacológicos para personas con endometriosis.

Pensiones, otro frente de tensión

El acuerdo en Salud coincidió con un giro de Hacienda en el financiamiento previsional. Quiroz anunció que incorporará recursos para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) en 2027, luego de los cuestionamientos opositores y las advertencias de una eventual acusación constitucional.

Mientras el ministro sostuvo que esos recursos también estuvieron garantizados, Cariola afirmó que el Ejecutivo retrocedió porque “se dio cuenta que estaba incumpliendo una ley”.

Así, el Gobierno logró despejar parte de los obstáculos presupuestarios en Salud y pensiones, pero la oposición mantiene sus cuestionamientos al alcance de los acuerdos y a las prioridades de gasto del Ejecutivo.