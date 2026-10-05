RN y PNL hacen las paces tras dichos de asesor libertario que llamó “traidor” a Sebastian Piñera

De amenazar con suspender toda coordinación política y parlamentaria con el Partido Nacional Libertario (PNL), Renovación Nacional (RN) pasó este lunes a dar por cerrado el conflicto. El cambio se produjo después de que Gabriel Domínguez, coordinador legislativo de los libertarios, ofreciera disculpas públicas por haber calificado de “traidor” al expresidente Sebastián Piñera.

“Con esto damos por cerrado el problema y, por lo tanto, retomamos con plena normalidad el trabajo político con el Partido Libertario”, afirmó el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, quien valoró la retractación del asesor.

El conflicto se había abierto luego de que Domínguez, uno de los fundadores del PNL, acusara en el programa Sin Filtros al fallecido exmandatario de haber encabezado una persecución judicial contra funcionarios de Carabineros tras el estallido social de 2019.

Las declaraciones provocaron una dura reacción de RN. La bancada calificó las imputaciones como “falsas, gravemente irrespetuosas y de carácter calumnioso” y condicionó la continuidad del trabajo conjunto con los libertarios a una retractación pública.

“Pude haber planteado mis diferencias de otra manera”

Domínguez terminó ofreciendo las disculpas exigidas. “Quiero ofrecer disculpas públicas por la forma en que me referí al expresidente Sebastián Piñera en el programa Sin Filtros”, señaló.

El coordinador legislativo sostuvo que es legítimo formular críticas a las decisiones adoptadas durante el Gobierno de Piñera, pero admitió que no utilizó los términos adecuados. “Reconozco que mis expresiones fueron desafortunadas y que pude haber planteado mis diferencias de otra manera, amén de mi cargo y funciones”, agregó.

“Ejerciendo su derecho a la libertad de expresión”

La controversia, sin embargo, también dejó al descubierto diferencias entre ambas colectividades respecto de la amenaza de RN.

El jefe de bancada del PNL, Hans Marowski, había defendido el derecho de Domínguez a emitir esas opiniones, señalando que debían entenderse como declaraciones personales realizadas “ejerciendo su derecho a la libertad de expresión”.

Más dura fue la subjefa de bancada libertaria, Paulina Muñoz, quien puso en duda el alcance de las coordinaciones que RN amenazaba con suspender y cuestionó la utilización de ese mecanismo de presión.

“Me parece bastante mal gusto también andar a amenazas en política”, sostuvo, recordando las diferencias que ambas colectividades ya habían tenido en votaciones anteriores, entre ellas la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

Muñoz precisó, de todas formas, que si correspondía una disculpa debía entregarla el propio autor de las declaraciones y subrayó que los dichos de Domínguez “en ningún caso representan el sentir de la bancada”.

Con la retractación pública, Schalper consideró cumplida la exigencia de RN y ambas bancadas retomarán su coordinación parlamentaria habitual.

“¡PARA MÍ PIÑERA FUE UN TRAIDOR, ÉL LIDERÓ LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA CARABINEROS TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL!” Gabriel Domínguez arremetió con dureza contra el ex Presidente Sebastián Piñera, calificándolo de “traidor”. Argumentó que Piñera prometió a los militares que no habría persecución política tras el estallido social, pero en la práctica, fue quien más interpuso querellas y “lideró la persecución judicial” contra Carabineros. #SinFiltros #SinFiltrostv #Sinfiltros_tv — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) October 1, 2026