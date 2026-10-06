Codelco investiga nuevo “incremento artificial” de producción en Ministro Hales y Salvador

Codelco abrió una nueva investigación por inconsistencias en sus cifras de producción de cobre de 2024 y 2025, esta vez relacionadas con las divisiones Ministro Hales y Salvador, que podrían haber provocado un “incremento artificial” de la producción reportada.

Según informó La Tercera, el directorio de la cuprífera estatal fue informado este martes de los hallazgos, detectados a partir de denuncias que ya eran parte del proceso de revisión de las cifras de producción de ambos años.

De acuerdo con la información disponible, un mismo material habría sido contabilizado como producción por más de una división. Codelco busca determinar el origen y extensión de estas eventuales duplicidades, además de su impacto sobre las cifras consolidadas de producción e inventarios.

Auditorías y antecedentes al Ministerio Público

La compañía encargó a EY una auditoría externa independiente específicamente destinada a investigar las eventuales duplicidades entre Salvador y Ministro Hales. Paralelamente, KPMG continuará revisando la totalidad de la producción de las divisiones durante 2024 y 2025.

Los nuevos antecedentes también fueron entregados al Ministerio Público. La revisión de EY deberá determinar la naturaleza y magnitud de las inconsistencias, identificar eventuales responsabilidades y establecer sus posibles efectos económicos, incluidos aquellos relacionados con el cálculo y pago de incentivos variables.

El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, afirmó que la administración decidió “investigar exhaustivamente cualquier irregularidad, determinar las responsabilidades que correspondan, aplicar las sanciones pertinentes y perseguir la recuperación de cualquier eventual daño patrimonial”.

Por su parte, el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, sostuvo que las investigaciones forman parte de la estrategia de “probidad, rentabilidad y excelencia operacional” de la compañía y señaló que “ordenar la casa con responsabilidad y transparencia” es una condición para fortalecer la estatal.

Codelco indicó además que continuará colaborando con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los demás organismos que mantienen investigaciones y fiscalizaciones en curso.