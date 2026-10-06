Con amplio respaldo: Senado aprueba llegada de Marisol Rojas a la Corte Suprema

El Senado ratificó este martes a Marisol Rojas Moya como nueva ministra de la Corte Suprema, luego de que la nominación presentada por el Presidente José Antonio Kast obtuviera 35 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.

La magistrada, actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, ocupará la vacante dejada por María Teresa Letelier, quien cesó en sus funciones tras alcanzar la edad máxima de permanencia en el Poder Judicial. Con su llegada, Rojas se convierte además en la novena mujer en integrar el pleno del máximo tribunal.

Su nombre formaba parte de la quina elaborada por la propia Corte Suprema y fue propuesto por el Ejecutivo en septiembre. Previamente, la Comisión de Constitución del Senado revisó sus antecedentes y acordó por mayoría informar favorablemente su nominación a la Sala.

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rojas inició su carrera judicial en 1987 en el 30° Juzgado Civil de Santiago. Fue relatora de la Corte de Apelaciones capitalina, jueza del 28° Juzgado Civil y relatora de la Corte Suprema, antes de ser nombrada ministra de la Corte de Santiago en 2012. En marzo de este año asumió la presidencia de ese tribunal.

Durante su exposición ante la Comisión de Constitución, la magistrada puso énfasis en la gestión judicial y en la necesidad de compatibilizar la calidad de las resoluciones con decisiones oportunas. El senador Pedro Araya destacó el plan de descongestión procesal impulsado por Rojas desde 2022, mientras que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, relevó su trayectoria profesional, académica y en la formación de jueces.

Entre las causas de connotación pública en que ha participado figura el rechazo, en abril de este año, de un recurso de amparo presentado por la defensa de Galvarino Apablaza, y la decisión adoptada en 2023 que acogió una querella de capítulos contra el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete, en una investigación por interceptaciones telefónicas.

Rojas se convierte así en el segundo nombramiento para la Corte Suprema realizado durante la administración Kast, mientras el máximo tribunal todavía mantiene vacantes pendientes de completar.