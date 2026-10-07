Alcalde de Cabo de Hornos: ampliar reserva revalida su condición de “laboratorio natural único”

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) trabajó durante cinco años en el territorio para elaborar una propuesta científica que busca ampliar y rezonificar la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos (RBCH), la más austral del planeta. El proceso cuenta con un Subcomité Local liderado por el alcalde de la comuna, Patricio Fernández.

El expediente fue entregado hace unos días por el alcalde al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), entidad que actualmente está a cargo de la gestión de las reservas de la biósfera en Chile. Con esta entrega, se espera que el servicio coordine los pasos necesarios para presentar oficialmente la propuesta ante la UNESCO.

Para el jefe comunal, este proceso representa una oportunidad para fortalecer el reconocimiento internacional de Cabo de Hornos y su patrimonio natural y cultural. La formalización del expediente, señaló, significa “revalidar internacionalmente su condición como un laboratorio natural único en el mundo, un modelo global de conservación biocultural y una de las zonas de biodiversidad marina y terrestre más prístinas del planeta”.

Situada en el extremo austral de Chile, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la reserva fue impulsada por científicos de la Fundación Omora y del actual CHIC. Fue declarada por la UNESCO en 2005 y abarca casi cinco millones de hectáreas marinas y terrestres.

La UNESCO recomendó de manera oficial al Estado de Chile que se realizara una ampliación y rezonificación de la reserva. El motivo es que existen diferencias importantes respecto del Cabo de Hornos de 2005 y lo que se fue proyectando con el paso de los años, por ejemplo, con la creación del Parque Nacional Yendegaia en 2012 y su posterior ampliación en 2016, el Parque Nacional Diego Ramírez-Paso Drake en 2019 y el creciente turismo que enfrenta Puerto Williams.

La propuesta busca llevar la reserva a un total de más de 22 millones de hectáreas y contempla dos áreas principales de ampliación: 42 mil hectáreas terrestres en Yendegaia y 14,4 millones de hectáreas marinas hacia Diego Ramírez.

Desde su reactivación, el Subcomité ha sesionado en cinco ocasiones para abordar su composición y funcionamiento, la identidad institucional de la reserva, la propuesta de renombrarla como Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos-Yagán Usi y la recategorización de Bienes Nacionales Protegidos. Entre sus principales acuerdos destaca la aprobación unánime de la propuesta de ampliación y rezonificación de la reserva.

Su principal asentamiento es Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, con cerca de 2.000 habitantes. Fundada en 1953 por la Armada de Chile en territorio yagán, se ubica en la costa norte de isla Navarino y es capital de la comuna de Cabo de Hornos y de la Provincia Antártica. Su infraestructura portuaria y aeroportuaria, sus servicios y su conexión por fibra óptica la posicionan como un nodo estratégico para el turismo, la pesca, la conectividad y la defensa nacional.

Fernández destacó que la ampliación permitiría fortalecer Puerto Williams como puerta de entrada a la Antártica, impulsando el turismo científico y biocultural de bajo impacto. También advirtió que un rechazo tendría consecuencias para la protección del territorio.

“De no ser aprobado, nos enfrentamos a una pérdida de la credibilidad ambiental por parte de la comunidad científica internacional”, señaló, junto con alertar sobre las amenazas del crecimiento local sin herramientas suficientes para resguardar sus frágiles ecosistemas.

Actualmente, la RBCH cumple las tres funciones fundamentales de las reservas de la UNESCO: conserva su patrimonio natural y cultural mediante áreas protegidas e investigación; promueve el desarrollo sostenible a través del uso responsable de los recursos y el apoyo a iniciativas locales; y cuenta en Puerto Williams con capacidades para la investigación, el monitoreo y la educación.

Desde el ámbito científico, el CHIC, junto con la Universidad de Magallanes y universidades asociadas, aporta investigación y monitoreo para orientar la conservación de la reserva. Este trabajo recoge una trayectoria iniciada en el año 2000 en el Parque Omora, donde se mantiene un seguimiento mensual e ininterrumpido de las aves de los bosques subantárticos desde hace más de 25 años.

Una pieza central es la Red de Estudios Ecológicos de Largo Plazo LTER-Cabo de Hornos, creada en 2016, que abarca cuatro sitios: Yendegaia, Parque Omora, isla Hornos e isla Gonzalo, en el archipiélago Diego Ramírez. Este último se encuentra fuera de los límites actuales de la reserva y constituye el punto de monitoreo permanente más austral de Chile antes de la Antártica. La red permite estudiar los cambios del clima y la biodiversidad desde los canales de Tierra del Fuego hasta las islas oceánicas más australes.

Sus instrumentos registran variables atmosféricas, movimientos de aves, crecimiento de árboles e intercambio de gases de efecto invernadero, generando evidencia para detectar cambios ambientales y apoyar decisiones de conservación. Con respaldo logístico de la Armada y Carabineros, esta plataforma aporta información a los servicios públicos y a actividades como el turismo, y ofrece una base científica para el seguimiento de los territorios que se propone incorporar a la reserva.

Con el expediente en manos del SBAP, queda pendiente avanzar hacia su presentación y evaluación ante la UNESCO. Si la ampliación se concreta, el desafío será sostener la investigación y el monitoreo del CHIC, fortalecer la coordinación entre el municipio, los servicios públicos y la comunidad local, y asegurar los recursos necesarios para gestionar una reserva de mayor extensión. Ese esfuerzo deberá compatibilizar el crecimiento del turismo y las oportunidades de desarrollo para los habitantes de Cabo de Hornos con la protección de los ecosistemas y del patrimonio cultural que dan valor a este territorio.