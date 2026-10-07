Una insólita situación quedó al descubierto en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que una resolución judicial incorporara por error instrucciones destinadas a una herramienta de inteligencia artificial (IA). El episodio obligó a rectificar el documento y abrió interrogantes sobre los controles internos en la elaboración y revisión de sentencias.

El incidente ocurrió en la Novena Sala y tuvo como protagonista al relator suplente Felipe Larraín, quien dejó incorporado un texto que instruía a la IA a asumir el papel de un juez y redactar parte de una sentencia.

El documento contenía indicaciones como: “Eres un juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia”, junto con instrucciones para acoger o rechazar un recurso.

Se les filtró el prompt en la causa https://t.co/EpZqE9Rgfv — Alejandra (@LLeguleya) October 7, 2026

La resolución, emitida el martes 6 de octubre, correspondía a una causa civil relacionada con el abandono del procedimiento. Sin embargo, las instrucciones incorporadas hacían referencia a un recurso de amparo ajeno al litigio.

Ante la controversia, la presidenta de la sala, ministra Jenny Book, aclaró que el texto fue incorporado por error por el relator y que no formó parte de la decisión adoptada por los magistrados ni fue utilizado para resolver la causa, según consignó La Tercera.

Book ordenó rectificar el documento y solicitó a Larraín un informe que deberá entregar en un plazo de 24 horas. Con esos antecedentes, el pleno de la Corte de Santiago podría evaluar eventuales medidas disciplinarias, incluida la apertura de un sumario.

El episodio también dejó en evidencia las dificultades para fiscalizar el uso de inteligencia artificial en tribunales. Aunque el Poder Judicial cuenta con principios éticos que establecen que las decisiones jurisdiccionales son responsabilidad exclusiva de los jueces, persisten cuestionamientos sobre la regulación y supervisión de estas herramientas en la redacción de resoluciones.

La controversia instala, además, una pregunta sobre los mecanismos de revisión de los fallos antes de su firma, considerando que el documento fue suscrito por tres integrantes de la sala sin que se detectara oportunamente el error.