Lo que dejaron las lluvias en la capital: un fallecido, hogares sin luz y calles inundadas

Las lluvias que sorprendieron a la capital dejaron diversas repercusiones en el territorio. La Región Metropolitana se encuentra en Alerta Amarilla por la intensidad del sistema frontal y sus precipitaciones. La última jornada dejó más de 10 mil hogares sin luz, calles anegadas, tránsito detenido, infraestructura con daños, árboles caídos, partidos suspendidos y un hombre fallecido en San Bernardo, cuya causa de muerte se está verificando, pero se le atribuye al sistema frontal, ya que fue encontrado en un paso bajo nivel.

A pesar de las repercusiones del sistema frontal, se comunicó que las clases continuarán su jornada de manera normal, sin suspensión.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), durante la madrugada de este miércoles 7 había 14.032 hogares de la capital sin energía eléctrica; la mayoría en Ñuñoa, San Bernardo y Huechuraba.

Acerca del sujeto fallecido, se trataba de un hombre de entre 50 y 60 años en situación de calle. Fue encontrado en el paso bajo nivel de Avenida San José con Avenida Portales, San Bernardo. Hasta el momento, no se ha podido esclarecer los hechos y si están relacionados con la acumulación del agua o factores externos.

Por otro lado, infraestructuras también sufrieron daños y no lograron soportar el sistema frontal. En San Miguel, una fachada cedió y cayó sobre un automóvil. No se registraron personas lesionadas, pero sí afectó cableado del sector de calle Orán. Sin embargo, no se dieron cortes de suministro eléctrico.

Otra afectación que complicó a los ciudadanos fueron las calles anegadas en distintos sectores de la capital. Se mantuvieron cerrados pasos bajo nivel en avenida Lo Espejo, Las Acacias, Lo Ovalle con Maipú, Avenida La Florida con Walker Martínez y avenida Presidente Kennedy con Manquehue. A ello se suma el de avenida Portales con San José, donde se encontró a la persona fallecida.

Las fuertes precipitaciones provocaron cortes y dificultades en el tránsito que dificultaron la movilización en Santiago. Con árboles caídos, calles inundadas y semáforos apagados, los vehículos y peatones sufrieron frente al sistema frontal.

ALTA PRECAUCIÓN (07:00) al transitar por semáforos apagados a la hora en la RM. https://t.co/7XQnmPGJ2m — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 7, 2026

En sectores como La Florida, personal municipal tuvo que trabajar para evitar que se volviera a inundar el Hospital Eloísa Díaz. En Las Condes, en sector Quebrada Honda, bajó una importante cantidad de agua y material, por lo que equipos municipales también concurrieron al lugar para la remoción de barro; a través de estos se reportaron viviendas afectadas del lugar.

No fueron solo la movilización y los hogares afectados; los aficionados del fútbol también tuvieron que ceder ante las lluvias. El partido de la Copa Chile 2026 entre Colo Colo y Puerto Montt fue suspendido ante las condiciones del recinto.

Una de las imágenes más destacadas que dieron marcha a las precipitaciones fuertes de ayer 6 de octubre fue el aumento del río Mapocho donde perros quedaron atrapados. La jornada estuvo marcada por el intento del rescate de Morocho, uno de los animales que estuvo por casi cuatro horas en medio de la crecida. Finalmente, no fue rescatado, ya que salió por su cuenta sano y a salvo.