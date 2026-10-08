Aluvión en San Carlos de Apoquindo arrastra vehículos y provoca emergencia en Las Condes

Un fuerte aluvión afectó la tarde de este jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, luego de las intensas precipitaciones registradas en la Región Metropolitana. El fenómeno provocó el arrastre de vehículos, inundaciones y daños en establecimientos educacionales y de salud de la zona precordillerana de Santiago.

Según informó Carabineros, cerca de las 17:00 horas se detectó un gran torrente de agua que descendía por avenida General Blanche hacia el poniente, asociado al desborde de un canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa.

San Carlos de Apoquindo https://t.co/XChOQjBX0J — JOKMAH | Inteligencia causal (@Knsiehh) October 8, 2026

Los registros difundidos en redes sociales dieron cuenta de la fuerza de la corriente, que arrastró automóviles, piedras, árboles y sedimentos por distintas calles del sector. Entre las vías afectadas estuvieron avenida La Plaza y General Blanche.

Uno de los episodios más impactantes fue el arrastre de un bus del sistema RED Movilidad. Las imágenes mostraron al vehículo desplazado por la fuerza del agua, mientras algunas personas permanecían sobre su techo.

17:26 | 🔴🌧️#LasCondes BUS de @Red_Movilidad es ARRASTRADO POR ALUVIÓN EN SAN CARLOS DE APOQUINDO. @reddeemergencia @redgeochile @carlos_tmk @cleivamoris @djgraff_German @GrupoWurtlitzer @Sepulinares @Liss_Aguilera @NodoRiesgo https://t.co/BsmiKgtMzw — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 8, 2026

La emergencia también alcanzó instalaciones de Duoc UC, la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus y la Clínica Universidad de los Andes. Registros audiovisuales evidenciaron el ingreso de agua y barro a dependencias de estos establecimientos, incluidos pasillos y salas de atención médica.

El fenómeno afectó además a viviendas y locales comerciales del sector, ampliando los daños más allá de las calles por donde descendió el torrente.

Aluvion bajando por Lider de General Blanche, San Carlos de Apoquindo. https://t.co/Y6GCC9Qkhk — JI (@jsoegnciaio) October 8, 2026

El aluvión motivó el despliegue de autoridades y equipos de emergencia para atender las zonas afectadas. El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, apuntó preliminarmente a la obstrucción de ductos de evacuación de aguas como posible causa del desborde, mientras el Gobierno dispuso el traslado de personal y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas.

La emergencia dejó en evidencia la magnitud de los efectos de las precipitaciones sobre el sector precordillerano de Las Condes, con afectaciones al tránsito, viviendas, servicios de salud e infraestructura educacional.