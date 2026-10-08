Gobierno decreta zona de catástrofe en Las Condes: suspenden clases y restringen tránsito

El Gobierno anunció este jueves la declaración de zona de catástrofe para la comuna de Las Condes, luego del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo. La decisión fue comunicada por el Presidente José Antonio Kast tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, mientras las autoridades confirmaron un primer balance de seis personas lesionadas.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, informó Kast a través de su cuenta en X.

La medida —según explican desde el Ejecutivo— busca facilitar la movilización de recursos y la coordinación de las instituciones encargadas de enfrentar la emergencia, que dejó viviendas inundadas, vehículos arrastrados y daños en establecimientos educacionales y centros asistenciales.

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, confirmó seis personas lesionadas, entre ellas un menor de un año que sufrió una fractura. La autoridad también informó que personal del Ejército se sumará a las tareas de despeje, especialmente en sectores bloqueados por la acumulación de barro y sedimentos.

Suspenden clases y delimitan perímetro de seguridad

En paralelo, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana dispuso la suspensión de clases para este viernes 9 de octubre en todos los establecimientos educacionales de Las Condes, con el objetivo de resguardar la seguridad de las comunidades escolares y facilitar las labores de emergencia.

Asimismo, la municipalidad estableció un perímetro de seguridad delimitado inicialmente por Camino El Alba al norte, Vital Apoquindo al oriente, Quebrada Honda al sur y el límite cordillerano.

La autoridad comunal pidió evitar el tránsito por San Carlos de Apoquindo, Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche, para mantener despejadas las vías utilizadas por los equipos de rescate y maquinaria pesada. El municipio identificó avenida Apoquindo como la principal vía de acceso segura hacia el sector.

En materia de transporte público, RED Movilidad informó desvíos y retornos anticipados de los recorridos 407, C37, C09, C09c, 421, C25 y 225, debido a las interrupciones viales.

Ejército se suma a las labores de emergencia

El despliegue gubernamental incluyó al biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y a la ministra de Energía, Ximena Rincón, quienes se trasladaron a la zona afectada. El MOP también dispuso maquinaria y equipos para apoyar los trabajos de despeje.

Desde el Ministerio de Salud, en tanto, informaron que la red pública asistencial se mantiene completamente operativa, pese a las afectaciones registradas en recintos privados como las clínicas UC Christus y Universidad de los Andes.

Las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de nuevas remociones en masa, mientras continúan los operativos de asistencia a los vecinos y la evaluación de los daños provocados por el fenómeno.