Moreira arremete contra embajador de EEUU: “Chile no es colonia” y acusa injerencia política

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), volvió a cuestionar al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, luego de que el diplomático asegurara que sus recientes declaraciones sobre la soberanía nacional habían sido sacadas de contexto y negara haber condicionado el respaldo de Washington al país.

Lejos de dar por superada la controversia, el parlamentario oficialista endureció sus críticas y acusó al representante estadounidense de intervenir reiteradamente en asuntos internos de Chile, en medio de las tensiones generadas por sus pronunciamientos sobre la relación bilateral.

“Ahora el embajador nos dice que tergiversaron sus declaraciones, pero ya lleva cinco emplazamientos al gobierno, lo que constituye injerencia en política interna”, sostuvo Moreira.

Las declaraciones del senador se producen después de que Judd intentara aclarar sus anteriores intervenciones, en las que abordó las condiciones para mantener la cooperación entre ambos países y la importancia de que Chile considere los intereses estratégicos de Estados Unidos.

El embajador sostuvo posteriormente que sus palabras habían sido interpretadas fuera de contexto y que no buscaba condicionar el apoyo estadounidense.

Sin embargo, Moreira rechazó esa explicación y planteó que el problema va más allá de una declaración puntual, apuntando a lo que considera una conducta reiterada del representante diplomático.

“Yo reitero lo que he dicho: el embajador confunde cooperación con subordinación”, afirmó.

El vicepresidente del Senado también cuestionó el trato que, a su juicio, Judd ha mantenido hacia las autoridades chilenas, especialmente frente a las respuestas diplomáticas formuladas por el país.

“Chile no puede aceptar que un representante diplomático no respete ni siquiera las notas de protesta”, señaló.

En ese contexto, Moreira reivindicó la soberanía nacional y recurrió a una comparación histórica para reforzar su cuestionamiento al representante estadounidense.

“Chile no es colonia y la esclavitud se terminó en nuestro país mucho antes que en Estados Unidos”, enfatizó.

La controversia se enmarca en las diferencias surgidas por las declaraciones del embajador sobre los intereses de seguridad de Washington y la cooperación con Chile, particularmente en materias como el combate al crimen organizado y otros ámbitos estratégicos de la relación bilateral.

En intervenciones anteriores, Judd había señalado que Chile es libre de mantener relaciones comerciales con China, pero también planteó que la continuidad de determinadas formas de cooperación estadounidense requiere trabajar conjuntamente en asuntos considerados relevantes para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esas afirmaciones provocaron cuestionamientos respecto de los límites de la actuación diplomática y la autonomía de Chile para definir sus relaciones internacionales.

Moreira insistió en que la cooperación entre ambos países debe desarrollarse sobre la base del respeto mutuo y sin que las diferencias se traduzcan en presiones sobre las decisiones de las autoridades nacionales.

“Para que haya negociaciones, lo primero es el buen trato, especialmente entre países que se dicen amigos”, concluyó.